מוחמד מג'אדלה חושף: הם בלחץ שנתניהו ובן גביר ינצחו שוב

מוחמד מג'אדלה ( יוטיוב / דמוקרטיוי )

‏עיתונאי חדשות 12, מוחמד מג'אדלה, התראיין היום (ראשון) ברדיו 103fm ושם הוא חשף כי ברשות הפלסטינית חוששים מאוד מתרחיש בו גוש הימין ינצח בבחירות.

בדבריו הוא אמר: "מאז שהוקמה הממשלה של נתניהו בן גביר וסמוטריץ' - הרשות הפלסטינית חווה קשיים כלכליים, האלימות בכפרים מדאיגה אותם והם הפעילו לחץ על ראשי המפלגות הערביות להתאחד. כשפנינו אליהם על הפגישות ברמאללה עם אבו מאזן הם לא הכחישו, אין ספק שמדובר פה באירוע חריג". נזכיר כי אמש דווח בחדשות 12, כי יו"ר הרשות אבו מאזן ובכירים נוספים ברמאללה הפעילו לחצים משמעותיים על ראשי חד"ש, תע"ל ובל"ד כדי להביא להקמתה מחדש של הרשימה המשותפת. על פי הדיווח, המסר שהועבר לראשי המפלגות היה ברור – להתגבר על המחלוקות הפנימיות, להתאחד ולפעול כדי "להפיל את נתניהו".

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המאמצים מרמאללה התמקדו במיוחד ביו"ר תע"ל ח"כ אחמד טיבי, לאחר שהמשא ומתן בין שלוש המפלגות נקלע למבוי סתום סביב חלוקת המקומות ברשימה. בכירי הרשות ניסו לשכנע את טיבי לקבל את מתווה הפשרה ולהסיר את המכשולים שנותרו בדרך לאיחוד. בסופו של דבר המגעים הבשילו, ובשבוע שעבר הכריזו חד"ש, תע"ל ובל"ד על ריצה משותפת בבחירות הקרובות – ללא רע"ם של מנסור עבאס.

היקף המעורבות המיוחסת לרשות בא לידי ביטוי בדברים שנאמרו, לפי הדיווח, במהלך שיחות ברמאללה. בכיר ברשות הפלסטינית אמר לחלק מראשי המפלגות הערביות: "אסור לחזור על הטעויות של הבחירות הקודמות ולאפשר לנתניהו לחזור לשלטון. אתם מפספסים הזדמנות היסטורית עבור העם שלנו בגלל ריבים פנימיים".