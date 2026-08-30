דיווח: במערכת הביטחון נערכים לתמרון נוסף בעזה

כוחות ברצועה ( צילום: דובר צה"ל )

לקראת שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר, במערכת הביטחון מעריכים היום (ראשון) כי תמרון קרקעי נוסף ברצועת עזה הוא רק עניין של זמן. לפי ההערכות, חמאס משקם את כוחו, בונה מחדש תשתיות טרור ואינו מתכוון להתפרק מנשקו באופן שישראל תסכים לו.

על פי הדיווח בוואלה, כבר בחודש מאי הציג מפקד פיקוד הדרום, האלוף יניב עשור, לרמטכ”ל אייל זמיר תוכנית לחזרה ללחימה בעיר עזה. התוכנית כוללת כיבוש מדורג של העיר, שבה לפי גורם ביטחוני מסתתרים מרבית מפקדי ופעילי הזרוע הצבאית של חמאס ואנשי מנגנוני הביטחון החמושים. לצד זאת הוצגו גם תוכניות לפינוי ולהנעת אוכלוסייה לאזורים הומניטריים חדשים. התוכנית קודמה לאחר שבדרג המדיני ובמערכת הביטחון הגיעו למסקנה כי חמאס מנסה “למרוח את הזמן”, אינו מתכוון למסור את נשקו או את השלטון, ובמקביל פועל לשיקום הזרוע הצבאית. בשבועות האחרונים חלה תפנית נוספת. לפי הערכות במערכת הביטחון, חמאס החל להפריח עפיפונים שנפלו בשטח ישראל, כצעד מקדים לאפשרות של שילוב חומרי בערה או נפץ. בהמשך עלו בצה”ל ובשב”כ הערכות כי השלב הבא עשוי לכלול הפעלת רחפנים נגד הכוחות. במקביל נחשפו תשתיות לביצוע פיגועים ברצועה, ובעקבות זאת הוחלט לחזור למדיניות הסיכולים הממוקדים.

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לפי הדיווח, בשבועות האחרונים חוסלו יותר מ-20 פעילי טרור. גורמי ביטחון הזהירו את הדרג המדיני כי חמאס לא רק משקם את כוחו ברצועה ומקים תשתיות לפיגועים נגד חיילי צה”ל, אלא פועל גם להקמת תשתיות לפגיעה באינטרסים ישראליים ביהודה ושומרון ובעולם.

על רקע ההתפתחויות, מפקד פיקוד הדרום נדרש להיות ערוך לתמרון רחב היקף, שיכלול הפעלה של מספר אוגדות במקביל. לפי הערכת גורמי הביטחון שצוטטו בדיווח, אם חמאס לא יתפרק מנשקו, לא יהיה מנוס מפעולה קרקעית נוספת ברצועה לאחר הבחירות בישראל ובחירות האמצע בארצות הברית.