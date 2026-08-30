סגירת מעגל: צה"ל חיסל מפקד נוח'בה שפשט ב-7 באוקטובר

ה-7 באוקטובר ( (צילום: עבד רחים, פלאש 90) )

צה"ל הודיע היום (ראשון) כי חיסל בתקיפה במרחב ג'באליה שבצפון רצועת עזה את עבד אלפתאח אבו־אלעיש, מפקד נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, שפשט לשטח מדינת ישראל במהלך טבח 7 באוקטובר.

התקיפה בוצעה אתמול, לאחר שלפי צה"ל, אבו־אלעיש קידם בתקופה האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. בצבא ציינו כי הוא פעל גם לשיקום יכולותיו של ארגון הטרור חמאס. באותה תקיפה חוסל מחבל נוסף, ראיד עאדל מחמד עליאן, ששימש פעיל בזרוע הצבאית של חמאס. לפי הודעת צה"ל, שני המחבלים היו מעורבים לאחרונה בקידום מתווי טרור בטווח הזמן המיידי.

בצה"ל הדגישו כי פעילותם של המחבלים נעשתה תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. התקיפה נגד השניים בוצעה במטרה להסיר את האיום שנשקף לכוחות הצבא ולאזרחי ישראל.

אבו־אלעיש השתייך לכוח הנוח'בה של חמאס והשתתף בפשיטה לשטח ישראל במהלך מתקפת 7 באוקטובר. כעת, לאחר שלפי הצבא שב לקדם פעילות טרור ולפעול לשיקום יכולות הארגון ברצועה, הוא חוסל בתקיפה ממוקדת בצפון הרצועה.

החיסול בוצע כאשר כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים להיות פרוסים במרחב בהתאם להסכם. בצבא הבהירו כי הכוחות ימשיכו לפעול מול איומים שיזהו באזור.

"כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום", נמסר מצה"ל.