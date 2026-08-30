גדי איזנקוט מודיע: לא פוסל ישיבה איתם בקואליציה 

גדי איזנקוט ( מרים אלסטר/פלאש90 )

יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט, התראיין בחדשות 12 ושם נשאל אילו מפלגות הוא לא שולל ישיבה איתם בקואליציה ובממשלה. בדבריו הוא אמר: "אני אלך עם כל מי שמקבל 3 עקרונות יסוד, שישראל היא מדינה יהודית, דמוקרטית, ליברלית, ערכי מגילת העצמאות וחובת השירות הצבאי לאומי". לאחר מכן הוא נשאל האם הוא יישב על הליכוד והשיב: "אני לא פוסל את הליכוד, זו מפלגה ציונית וליברלית". יחד עם זאת הוא הוסיף: "מי שאני כן שולל זה את המפלגות החרדיות, אלא אם כן הן ישנו את הגישה שלהן בעניין חובת הגיוס".

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בנוסף נשאל איזנקוט מה עמדתו בנוגע לכך שיש מנהיגים נוספים מהגוש שרוצים את תפקיד ראשות הממשלה, כמו ליברמן, והשיב: "גם גוש נתניהו הוא לא כל כך גוש, התווך הבין גושי גדל, גם החרדים כבר מטילים ספק. לגבי העמדה של ליברמן ובנט, אני מכבד אותה. אנחנו נפגשים, אנחנו בקשרים טובים מאוד. העמדה שלי הייתה שראש המפלגה הגדולה ביותר הוא צריך להיות המועמד של הגוש. אני מבין את העמדה הפוליטית, אני מבין גם את הצורך לרתום מקסימום אנשים, וזה בסדר, אני מקבל".

עוד הוא הוסיף: "ההתקפה שלי זה להסתובב 24/6, להיות בכל מקום בארץ, להופיע, לשכנע. ובסופו של דבר הציבור ינקוט עמדה. אני מניח שכל ראש מפלגה יתקשה מאוד לקרוא תיגר אם תהיה תוצאה חדה וברורה, ואני פועל שתהיה תוצאה חדה וברורה ביום של הבחירות. אני עושה את המקסימום כדי לשכנע, הם גם עושים את זה, וזו הדמוקרטיה. בסופו של יום אמון הציבור בהנהגה העתידית הוא קריטי. בבחירות האלה זה קריטי יותר".