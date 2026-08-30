בגיל 39: מסי כבש רביעייה בניצחון הענק של מיאמי

ליאונל מסי ( צילום: שאטרסטוק )

יאו מסי סיפק הלילה (בין שבת לראשון) הופעה יוצאת דופן, כשכבש ארבעה שערים והוביל את אינטר מיאמי לניצחון 1:7 על מונטריאול. מדובר במספר השערים הגבוה ביותר שכבשה מיאמי במשחק אחד, ובניצחונה הראשון בליגה מאז 25 ביולי.

מסי פתח את החגיגה בדקה ה־40, כאשר בעיטה חופשית שלו פגעה בשחקן יריב ונכנסה לרשת. בדקה ה־52 הוא השלים צמד בתום מבצע אישי מרשים, ולאחר מכן בישל ללואיס סוארס. שבע דקות לסיום הזמן החוקי השלים הארגנטינאי שלושער, לאחר שהקפיץ בעדינות מעל השוער. אלא שמסי עדיין לא סיים: עמוק בתוך תוספת הזמן הוא ניגש לבעיטה חופשית נוספת ושלח את הכדור בדיוק לפינת השער, בדרך לרביעייה ראשונה במדי אינטר מיאמי. "זו המשמעות של מסי בקבוצה", אמר קשר מיאמי קאסמירו. "אנחנו צריכים ליהנות מהרגעים האלה, כי מדובר באדם ובשחקן שעושה היסטוריה. הוא ממשיך להיות הטוב ביותר. אנחנו צריכים ליהנות, כי איתו אנחנו הרבה יותר חזקים".

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זו הפעם השמינית בקריירה של מסי שבה הוא כובש לפחות ארבעה שערים במשחק. הפעם הקודמת הייתה בפברואר 2020, אז כבש רביעייה במדי ברצלונה נגד אייבר בליגה הספרדית.

מסי בן ה־39 הפך גם לשחקן שהגיע במהירות הגדולה ביותר בתולדות ה־MLS ל־20 משחקים שבהם כבש לפחות צמד. הוא עשה זאת בתוך 72 הופעות בלבד. הארגנטינאי מוביל את טבלת מלכי השערים של הליגה עם 18 שערים ב־19 משחקים.

קאסמירו כבש את השער הראשון של מיאמי, שהיה גם שערו הראשון בקבוצה מאז הצטרף אליה. אלכסנדר שו בן ה־18 הוסיף שער בדקה ה־89.

הניצחון קטע רצף של חמישה משחקים ללא ניצחון בכל המסגרות והשאיר את מיאמי במקום השני במזרח, בפער של עשר נקודות מנאשוויל.