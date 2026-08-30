"כולם רוצים את השתיקה של הפצ"רית". זו הסיבה

הפצ"רית ( אורן בן חקון/פלאש90 )

‏חבר הכנסת משה סעדה, העניק הבוקר (ראשון) מספר ראיונות, בהם הוא התייחס לסערת הפצ"רית, ההתפרעויות בקוסרה והסערה סביב בן גביר ונתניהו.

בראיון ברדיו 'גלי ישראל' הוא התייחס לתשלומי המיליונים לפצ"רית ואמר: "כולם רוצים את השתיקה שלה - אם היא תפתח, יתברר שכולם ידעו וחיפו. מה האינטרס של זמיר? למה המערכת נאבקת עליה? על כוח 100 הם לא נאבקו ופה אתה רואה באמת מאבק של זמיר מול האוצר. הוא מוציא מכתבים, הוא זועם על האוצר. הצבא עצמו דואג, הסנגוריה הצבאית, שבסופו של דבר תחת הרמטכ"ל, דואגת לטופ לבל" עוד הוסיף סעדה: "אין מצב שלא. כולם רוצים לקנות, כולם נותנים לה מצנח זהב וכולם רוצים את השתיקה שלה, כי ברור לכם שאם היא לא תהיה מרוצה אז היא תפתח. והיא תפתח את מה שאני אומר כל הזמן - שכולם ידעו וכולם חיפו, וזה מגיע עד הכי למעלה... כולם עושים הכל להגן על המערכת".

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בראיון לגל"צ הוא גינה את ההתפרעויות בקוסרה ואמר: "מגנה כל מה שלא חוקי, אבל שילטון הימין לא הביא את זה. יש פה קומץ שפעל לא כדין, שמולם רשות פלסטינית טרוריסטית שמעודדת את הטרור. ממשלת ישראל נלחמת בתופעות האלה".

על החלטת בן גביר שלא להיפגש עם נתניהו אמר: "על כל השחקנים בזירה לשים את האגו בצד, גם הליכוד. לא יודע איך זה יסתיים, אם זה ייגמר בשריון אחד או שניים מה טוב, אני סומך על רה"מ".