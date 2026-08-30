הבכיר לשעבר באזהרה חריגה: זה עלול לקרות גם ביו"ש

אל"מ (במיל') מיכאל מילשטיין התייחס היום (ראשון) למתיחות הגוברת ביהודה ושומרון, וטען כי למרות הירידה בהיקף הטרור והעובדה שתרחיש "היפוך הקנים" לא התממש, המשך החלשת הרשות הפלסטינית והיחס לטרור היהודי עלולים לשנות את המצב.

מילשטיין הציג את נקודת מבטו על המתרחש בשטח ואמר: "בשיח הפנימי ישראלי אני מזהה פסיביות. כשמסתכלים על הצד השני, בסופו של דבר אנחנו מדברים על ירידה בהיקף הטרור".

לדבריו, הירידה בהיקף הטרור נובעת בחלקה מפעילות ישראלית יעילה, אך היא קשורה גם לכך שהתרחיש שעליו הזהירו גורמים שונים בישראל לא התקדם עד כה.

"גם בגלל ביצוע יעיל מאוד שלנו, אבל גם בגלל שכל הנבואות בישראל על היפוך קנים לא מקודם", הסביר מילשטיין.

בהמשך דבריו הצביע אל"מ במיל' על הצעדים שלדעתו עלולים להביא לשינוי במגמה. הוא קשר בין החלשת הרשות הפלסטינית לבין מה שהגדיר "יחס אמביוולנטי" כלפי הטרור היהודי הגואה, והזהיר מפני התוצאה האפשרית של המשך ההתנהלות הזאת.

"אם נמשיך ונקדם את כל המהלכים של החלשת הרשות וסוג של יחס אמביוולנטי כלפי הטרור היהודי הגואה, אז יכול להיות שהנבואה הזו תגשים את עצמה בסוף", אמר.

דבריו נאמרו על רקע המתיחות ביהודה ושומרון והתקרית האלימה שהתרחשה בכפר קוסרה. עמוס הראל מ"הארץ", שהשתתף גם הוא בשיחה, הזהיר מפני התלקחות רחבה יותר באזור.

"אני חושב שכדאי לעשות זום אאוט, כך וכך טנדרים, כך וכך תקריות אלימות, זה אירוע גדול", אמר הראל. לדבריו, "אנחנו חודשיים לפני בחירות. די ברור שהגדה היא המקום שהולך לבעור. יש פאניקה לא קטנה בשטח".