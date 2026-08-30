בני גנץ מפתיע: לא שולל חבירה אליו

שר הביטחון לשעבר ויו"ר כחול לבן בני גנץ, נשאל היום (ראשון) ברדיו 103fm האם יש סיכוי כי הוא יחבור לחילי טרופר, למרות שהוא נפגע ממנו לאחר שהאחרון הודיע על עזיבת מפלגתו.

גנץ השיב: "ההערכים שלנו הם זהים, פגוע זו לא תוכנית עבודה ומדינת ישראל לא עוסקת ברגשות שלי, אלא במה שהיא צריכה אני מאמין שחילי חושב גם ככה ואני מקווה למצוא את הדרך"

בנוסף התייחס גנץ להתפרעויות בכפר קוסרה ואמר: "נתניהו יכול לגנות בצורה נחושה, אני מזכיר לו שהוא אחראי, הוא צריך לתפוס את שר הביטחון, השר במשרד הביטחון, את השר לביטחון פנים ולנער להם את הצורה אבל הוא שבוי"