הח"כ מהאופוזיציה בתגובה ראשונה לסערה סביב גיא פלג

ולדימיר בליאק התייחס הבוקר (ראשון) לסערה שהתעוררה בעקבות השידור של גיא פלג ושקד מורג ב־103FM. בליאק הודה כי דבריו של פלג נשמעו קשים ואף עשויים היו להיתפס כהתעמרות, אך טען כי אסור להתעלם מההזדמנות שהוא מעניק למורג פעם אחר פעם.

בליאק סיפר כי שמע את מורג לראשונה לפני כשלושה חודשים, במהלך שידור אצל פלג. בעקבות השיחה הוא שלח לפלג הודעה שבה כתב: "תמסור בבקשה לשקד שהיא גיבורה, וכל הכבוד לה שהיא לא מפחדת לדבר, למרות הגמגום".

לדבריו, פלג הקריא את ההודעה בשידור, והדברים היו משמעותיים מאוד עבור מורג. בליאק הסביר כי לאנשים מגמגמים קשה לקבל הזדמנות הוגנת להשמיע את קולם, במיוחד בעולם התקשורת.

"וכן, המונולוג של גיא שפורסם נשמע לא טוב. אפילו קשה לשמיעה, ואפשר להבין מדוע אנשים הרגישו שיש בו התעמרות", כתב בליאק, אך מיד הציג את הצד הנוסף שלדבריו אסור שייעלם מהדיון.

"גיא עושה שוב ושוב בשידור מעשה אדיר: הוא מתעקש לתת לשקד לדבר. מתעקש שהיא תישמע. מתעקש שהיא תקבל ביטחון ותתקדם", הוסיף.

בליאק ציין כי בישראל ישנם כ־100 אלף אנשים מגמגמים, וכי הם כמעט אינם מקבלים מקום באולפנים ובשידורים. לדבריו, הם אינם מבקשים רחמים, הנחות או יחס שונה, אלא הזדמנות, סבלנות ועוד כמה שניות כדי להשלים את המשפט.

"כפי שיאיר לפיד האמין בי, ודפנה ליאל בחרה לפרסם לראשונה את הסיפור שלי במהדורה, תמיד אזכור את זה. כפי שגיא מאמין בשקד", סיכם בליאק. "וזה, בעיניי, הדבר היחיד שבאמת חשוב בסיפור הזה".