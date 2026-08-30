תאונה קטלנית בכביש 2: אישה נהרגה ועוד 6 נפצעו

תאונה כביש 2 ( תיעוד מבצעי מד״א )

אישה כבת 50 נהרגה הבוקר (ראשון) בתאונת דרכים בין ארבעה כלי רכב פרטיים בכביש החוף, סמוך לעתלית. שישה בני אדם נוספים נפצעו בתאונה, בהם גבר כבן 60 במצב דירה.

הדיווח על התאונה התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 06:13. צוותים שהגיעו למקום מצאו רכב אחד מרוסק לחלוטין ורכב נוסף שהתהפך על צדו.

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פרמדיק מד"א נתנאל מנחם וחובשת מד"א לינוי אזולאי, סיפרו: "מדובר בתאונה בין 4 כלי רכב. אחד הרכבים היה מרוסק לחלוטין ואחד נוסף התהפך על הצד ושאר הרכבים היו עם פגיעות פח. בתוך הרכב המרוסק נלכדה אישה כבת 50 כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופה.

ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיה היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותה. ברכב ההפוך נלכד גבר בשנות ה-60 לחייו כשהוא בהכרה. תוך כדי פעולות החילוץ, הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ולאחר שחולץ, פינינו אותו לבית החולים כשמצבו קשה. במקביל, טיפלנו ופינינו לבי"ח 5 פצועים נוספים שנפצעו קלות."