עיתונאית חדשות 13 זעזעה את הרשת: ״בדיוק קברנו אותה״

בימים האחרונים הרשת סערה בעקבות החשיפה של אבישי גרינצייג ב-i24, על מה עשו יועצי ראש הממשלה נתניהו בימים אחרי ה-7 באוקטובר.

על פי הדיווח השיח ביניהם התנהל סביב השאלה כיצד יש להגיב, מה נתניהו צריך ללבוש ומה לומר לתקשורת.

בנוסף, ב-12 באוקטובר לפנות בוקר, 5 ימים לפרוץ המלחמה, לוק ופלדשטיין נפגשים שוב. פלדשטיין כותב לו: "נשב בווילה אצל חבר שלי. על הבריכה. אני עם האוכל בדרך לשם". לוק הגיע והשניים משוחחים על האסטרטגיה התקשורתית עבור רה"מ.

ברשת הגיבו בזעם לחשיפה והחלו להתעורר שאלות היכן כל אחד היה באותם ימים ושעות.

מגישת חדשות 13, חן זנדר, שאחותה נרצחה במסיבת הנובה, סיפרה: ״בצהריים אמא מקבלת טלפון ממשרד הדתות ״שלום מלי, איפה תרצו לקבור אותה?״, חצי שעה אחר כך מגיעות העובדות הסוציאליות ואנחנו מתבשרים שגופתה של נועה זוהתה, בתשע בערב קוברים אותה.

‏בדיוק בזמן שהם ישבו על שפת הבריכה״.