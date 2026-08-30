״בנט אהוב שלי״: מעיין אדם חוטפת אש ברשת

מגישת חדשות 12, מעיין אדם, נמצאת בשעות האחרונות תחת מתקפה חריפה לאחר שפתחה בתשבוחות ומחמאות לראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט.
בנט שהגיע לראיון בערוץ, התקבל בחיוכים ומחמאות. אדם אמרה לו כי היא אוהבת אותו וכי היא תשמח לראות אותו במוקדי הכוח.
עוד היא הודתה: ״אני לא אצליח להיות אובייקטיבית״.
גולשים רבים זעמו על כך, טענו כי טרם אפילו לא מנסה להסוות את רגשותיה ולהתנהג כעיתונאית אובייקטיבית.
מבקר הטלוויזיה עינב שיף כתב: ״אייל ברקוביץ׳ ״לא מצליח״ למצוא ביקורת על איזנקוט, מעיין אדם מסיימת ריאיון עם בנט ב״תודה לך בנט אהוב שלי״. הם לא רוצים שערוץ 14 לפחות יתאמץ למצוא דוגמאות לביזיונות מהצד השני?״
ינון מגל כתב על כך בסרקזם: ״ערוץ 14 זה ערוץ תעמולה״.
"תשמח לראות אותו במוקדי הכוח" – השרים מרוויחים מיצירת פאניקה תקשורתית כדי לשמר שלטון שאיבד את אמון העם!