״בנט אהוב שלי״: מעיין אדם חוטפת אש ברשת

מגישת חדשות 12, מעיין אדם, נמצאת בשעות האחרונות תחת מתקפה חריפה לאחר שפתחה בתשבוחות ומחמאות לראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט.

בנט שהגיע לראיון בערוץ, התקבל בחיוכים ומחמאות. אדם אמרה לו כי היא אוהבת אותו וכי היא תשמח לראות אותו במוקדי הכוח.

עוד היא הודתה: ״אני לא אצליח להיות אובייקטיבית״.