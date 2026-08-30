״זו הסיבה שמלי וליאל יהלומי ברחו מהארץ״

מלי וליאל יהלומי ( באדיבות המשפחה )

מלי וליאל יהלומי, 2 ישראליות שהדאיגו מדינה שלמה ולבסוף אותו בארגנטינה, שוחחו לאחרונה עם בני משפחתן, הודו כי הבריחה היתה מרצון ואמרו כי הן יצרו קשר בהמשך.

גורם המעורה בחקירה, שהתראיין בחדשות 12, מבקש לשים את הדברים בפרופורציה: "בניגוד לפרסומים, הן לא חיפשו מדינה בלי הסכם הסגרה מתוך כוונה פלילית, ובאופן כללי לא עברו עבירה פלילית. הן חיפשו בעיקר כמה כסף מזומן ניתן להוציא מהבנק באופן חוקי כדי להיכנס למדינה, ובחרו במדינה שהמטבע שלה נמוך יחסית". לפי אותו גורם, מלי יהלומי היא אישה שהתקשתה כלכלית וגררה חובות וריביות במשך תקופה, וניסתה להיחלץ מהמצב עוד לפני שקיבלה את ההחלטה לעזוב. "מדובר בחובות של יותר מ-200 אלף שקל, שרק גדלו מחודש לחודש. היא עשתה תואר שני כדי להעלות את שכרה בבנק, אבל גם זה לא הספיק. בסוף היא קודמה בתפקידה, אך לא הצליחה להתאושש - וברחה משם החובות שנותרו מאחור".

עוד באותו נושא המבצע לאיתורן של מלי וליאל יהלומי חשף את הבעיה האמיתית מעין סמון

החוקר נשאל מהי הסיבה לדעתו שמלי לא פתנה לעזרת המשפחה ואמר: ״היא כנראה חששה שהמשפחה תמנע ממנה לברוח, אולי מתוך חשש שיישאלו לכסות את החובות - ולכן הסתירה הכול ותכננה להתקשר אליהם רק ממדינת היעד", מעריך הגורם בחקירה. מקורב נוסף למשפחה תוהה על ההיגיון שמאחורי הבחירה: "מלי אישה לא צעירה, מעשית.

בבוליביה אין מערכת בריאות מתפקדת כמו בישראל. במה היא תעבוד שם, כשגם בישראל קשה - ואיך רמת החיים שלה תיראה שם?".