נשיא איראן מודה לראשונה: ״זה פוגע בנו קשות״

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן ( נעם גלאי\שאטרסטוק )

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן הודה ביממה האחרונה, כי הסנקציות האמריקניות פוגעות משמעותית בכלכלת המדינה, ימים לאחר שאמר כי הצעדים האמריקניים לא ישיגו את מטרתם. בריאיון לטלוויזיה הממלכתית אמר: "יש שאומרים שלסנקציות אין השפעה כלל; לאנשים האלה, אני באמת לא יודע מה לומר".

עוד הוא הוסיף: "אנו נמצאים במצב מלחמה, ועלינו לקבל את תנאי המלחמה הללו". לדבריו, היצוא והיבוא של איראן ירדו ב-25% עד 35% בחודשים האחרונים, על רקע הסנקציות והמצור הימי האמריקני. עוד הוא הוסיף כי מדינתו נמצאת במצב קשה וכי עם הסנקציות יימשכו, זו עלולה להיות בעיה קשה עבורם. יחד עם זאת נדגיש במערכת הביטחון קיים חשש כי איראן, כשהיא עם הגב לקיר, תחליט לפעול צבאית נגד יעדים אמריקניים במזרח התיכון או כנגד מדינת ישראל. בשל כך, צה"ל וצבא ארצות הברית מהדקים את שיתוף הפעולה בתוכניות מבצעיות ובאיסוף המודיעיני.