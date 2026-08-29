הרב יצחק יוסף משתלח ביועמ"שית: "משוגעת, ה’ יכלה אותה"

הרב יצחק יוסף ( הרב יצחק יוסף (צילום: דוד כהן, פלאש 90) )

הראשון לציון לשעבר הרב יצחק יוסף תקף הלילה (מוצ"ש) בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, בעקבות חוות הדעת בעניין קיום העצרת לזכר אביו, מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, בסמוך למועד הבחירות. במהלך דבריו השווה הרב יוסף בין האירוע לזכר אביו לבין עצרת לזכר ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין.

"תשמעו, בהלוויה של מרן, האבא, היו שם כמעט מיליון איש, כל עם ישראל", פתח הרב יוסף. "היו חילונים ודתיים, כיפות סרוגות, כיפות לבנות, חסידים, ליטאים". הרב המשיך והתייחס לציבור שהשתתף בהלוויית אביו ולרצון לקיים אירוע לזכרו: "מי שהיה בלוויה וראה את הציבור הרחב שהיה שם, כל הציבור היה שם, מיליון איש. נו, מגיע יום השנה של הרב, לעשות לו אזכרה כפי שצריך, כפי שיאה לכבודו, כפי שכל הציבור הכיר בגדלותו". בשלב הזה עבר הרב יוסף לתקוף את היועצת המשפטית לממשלה בעקבות חוות הדעת: "פתאום מוציאים חוות דעת משפטית, זו הרשעה הזו, היועצת המשפטית, אני לא יודע איך קוראים לה, המיארה המשוגעת הזו, מוציאה חוות דעת שאסור לעשות עצרת לכבודו של מרן".

הרב עובדיה והיועמ"שית ( הרב עובדיה - יונתן זינדל פלאש90, היועמ"שית - אורן בן חקון/פלאש90 )

הרב יוסף העלה במהלך דבריו גם את ההשוואה לאירועים לזכר יצחק רבין: "רבין, הוא נרצח, רק סמוך לבחירות, ועליו הם לא אוסרים. זה שייך לשמאל, בסדר גמור, שיעשו עצרת, למה לא? אבל מרן גדול הדורות, שלא היה איש פוליטי, מרן היה איש תורני. רבין היה איש פוליטי, אבל מרן היה איש תורני".

לאחר מכן החריף הרב את הטון נגד בהרב-מיארה וקרא שלא לקבל את חוות הדעת: "היא הוציאה חוות דעת השבוע שאסור לעשות עצרת לפני בחירות, שלא ישמעו בקולה בכלל".

בסיום דבריו התבטא הרב יוסף בחריפות: "הקדוש ברוך הוא יכלה אותה, ייתן לה את המכה שלה. מתעסקת עם מרן, מרן גדול הדורות, מתעסקת איתו. זה לא יעבור פה בשתיקה. השם יעזור שהיא תקבל את המכה שלה".

בג"ץ ( יונתן זינדל/פלאש90 )

במשך יצא גם הרב יצחק יוסף נגד שופטי בג"ץ ואמר: "מותר להגיש בג"ץ נגד רבנים? מי זה השופטים העליונים האלה? כולם רשעים, כולם ארורים".

הדברים מגיעים על רקע ההוראה שנמסרה מטעם היועצת המשפטית לממשלה לבטל את טקס האזכרה לרב עובדיה יוסף. הנימוק שנמסר מטעם אנשי היועמ”שית הוא החשש כי בשל סמיכות הטקס לבחירות, קיומו עלול להיחשב לתעמולת בחירות.

לפי הנימוק שנמסר, גם אם במהלך טקס האזכרה לא תיאמר אף מילה בעלת אופי פוליטי, עצם קיום האירוע לזכרו של הרב עובדיה יוסף עלול להיחשב כתעמולה לטובת ש”ס, בשל הזיהוי של הרב עם התנועה.