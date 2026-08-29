נהוראי רחמימוב בשיר חדש לימי הסליחות: “אל נורא עלילה”

לקראת חודש הרחמים והסליחות, נהוראי רחמימוב משיק את השיר החדש “אל נורא עלילה”, שאותו כתב והלחין. השיר משלב בין התפילה המוכרת מיום הכיפורים לבין מסר של אחדות, סליחה ורצון להתקרב מחדש.

רחמימוב מספר כי השיר נולד מתוך התחושות שמלוות אותו בתקופה האחרונה. “חודש הרחמים והסליחות כבר כאן, ואיתו שיר שכתבתי והלחנתי מתוך כאב ורצון אמיתי שנתאחד, ונלמד לאהוב אחד את השני”, הסביר עם צאת השיר.

כבר בבית הראשון מחבר רחמימוב בין חשבון הנפש האישי שלו לבין זה הלאומי. לצד המילים “אבא מבקשים סליחה, המציא לנו ישועה”, הוא מכניס לשיר גם התייחסות ישירה למחלוקות בחברה הישראלית: “אלה שחוסמים תכביש והמשתמטים בתל אביב, די עם הפילוג הזה”.

בפזמון מגיע המסר המרכזי של השיר. רחמימוב לוקח את מילות הפיוט “אל נורא עלילה”, המזוהה עם תפילת נעילה של יום הכיפורים, ומחבר אותן לקריאה שלו להפסקת השנאה: “אל נורא עלילה, אל נורא עלילה, המציא לי מחילה בשעת הנעילה. די כבר לכל השנאה, אנחנו עם אחים בדם”.

גם בהמשך השיר נשמר החיבור בין האישי ללאומי. רחמימוב שר על החיפוש אחר הקשר עם הקב”ה, על ההתמודדות עם הייאוש ועל הרצון “לשוב אליך חזרה, לבכות, לצעוק, להתפלל, שיהיה שלום על ישראל”.

לקראת סיום הוא מעביר את השיר אל הכותל המערבי, שם הוא מתאר תמונה של חיבור משותף: “בכותל מתאחדים סביבך, עכשיו כולם שרים לך”.