ינון מגל בהלם: "קשה לי להאמין שזה נכון; זה נורא"

ינון מגל ( ערוץ 14 )

החלטת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה לבטל ולדחות את אירועי ההנצחה והאזכרה הממלכתיים למרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל בשל הסמיכות למועד הבחירות, ממשיכה לעורר סערה רבתי בציבור הדתי והחרדי.

במהלך משדר מחאה מיוחד ששודר ברדיו 'קול ברמה', יצא איש התקשורת ומגיש 'הפטריוטים' ינון מגל במתקפה חריפה וחסרת תקדים נגד היועמ"שית. "קשה לי להאמין שזה נכון. זו ידיעה נוראה", אמר מגל בפתח דבריו במשדר. "מדובר בהחלטה משובשת ולא נורמלית. מה זה לבטל אזכרה של אדם, ועוד של אדם כל כך חשוב כמו מרן? זה פשוט מוציא מהכלים".

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סביב התנהלותה המשפטית והציבורית של היועמ"שית הוסיף מגל ביקורת נוקבת: "היא מתנהגת כמו פוליטיקאית וכמו ראש אופוזיציה. אני מקווה שלאחר הבחירות נוכל להעיף אותה. הגענו למצב קשה, שבו שונאים לומדי תורה".