עמית סגל: אלה האיחודים שיהיו השבוע במרכז - ימין

עמית סגל ( חיים גולדברג / פלאש90 )

ההתחממות במערכת הפוליטית נמשכת, והמהלכים לאיחודים במחנה המרכז והימין הליברלי עולים מדרגה: יו"ר מפלגת "האחדות", גלעד ארדן, פתח את השבוע בציוץ מסקרן בחשבון ה-X שלו, שבו רמז על מהלכים קרבים מול שחקנים נוספים במפה.

"שבוע טוב. שבוע של איחודים במחנה האחדות", כתב ארדן, ברקע המגעים השונים המתנהלים בימים האחרונים לקראת גיבוש רשימות משותפות. הפרשן הפוליטי עמית סגל לא נשאר חייב, שיתף את דבריו של ארדן והוסיף עקיצה משלו על הפוטנציאל והחיבורים האפשריים בזירה: "על הפרק: גנץ וזליכה".

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דבריו של סגל מגיעים על רקע המגעים והפגישות שנרשמו לאחרונה בין ארדן ליו"ר כחול לבן בני גנץ, לצד הניסיונות לגבש גוש מרכזי מאוחד שיציב אלטרנטיבה במערכת הבחירות.