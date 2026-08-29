בית"ר פתחה עונה בתבוסה; ב"ש ניצחה במזל

מחזור שני בליגת העל בכדורגל. ושתי 'האירופאיות' פתחו את העונה אחרי היעדרות בשבוע שעבר.

בית"ר ירושלים שהודחה מהקונפרנס ליג, המשיכה את היכולת הבינונית בתבוסה מול מכבי נתניה. המשחק נערך בבלומפילד בעקבות שיפוצים ב'טדי' והצהובים-שחורים של אלמוג כהן נראים רע.

אחרי מחצית מאופסת, דניאל וורקו העלה את בית"ר ליתרון, אבל מתאוס דאבו הבקיע שלושער בתוך 20 דקות. מאור לוי נעץ את הרביעי וקבע את התוצאה.

אחרי ההדחה הדרמטית של הפועל באר שבע מליגת האלופות, גם היא פתחה את העונה מול העולה החדשה - הפועל רמת גן. אחרי שעה מאופסת, עמית אוחנה הבקיע בדקה ה-61, וחוזז השווה לרמת גנים עשר דקות לאחר מכן.

אליאל פרץ שספג אדום בפלייאוף האלופות, הבקיע בדקה ה-91 והעניק ניצחון חשוב לקוז'וך.

הפועל קרית שמונה רשמה ניצחון ראשון העונה, מול עירוני טבריה מהמקום האחרון עם מינוס 3 נקודות (בעקבות עונש הורדת 6 נקודות).

מכבי פתח תקווה עלתה זמנית לראש הטבלה עם שני ניצחונות אחרי ניצחון 2:1 על בני סכנין.

הפועל פתח תקווה ניצחה את הפועל ירושלים המדרדרת 1:0 והשיגה נקודות ראשונות העונה. הפועל ירושלים, כמו הפועל רמת גן עם 0 נקודות.