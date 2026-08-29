אחרי גל ההצטרפויות: ח"כית ראשונה הודיעה על פרישה מישראל ביתנו

ליברמן ( מרים אלסטר/פלאש90 )

חברת הכנסת תת-אלוף (במיל') שרון ניר הודיעה על פרישה ממפלגת ישראל ביתנו וכי לא תתמודד בבחירות הקרובות לכנסת.

ניר, שכיהנה בעבר כיועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר וכיהנה בכנסת מטעם המפלגה ב-4 השנים האחרונות, שוחחה עם יו"ר המפלגה אביגדור ליברמן ועדכנה אותו על החלטתה לצאת לדרך חדשה. בדוברות מפלגת ישראל ביתנו מסרו בתגובה להודעת הפרישה: "מפלגת ישראל ביתנו מודה לתא״ל (מיל׳) ח״כ שרון ניר על ארבע שנים של עשייה ציבורית משמעותית כחברת כנסת מטעם המפלגה. במהלך כהונתה פעלה שרון במסירות למען אזרחי ישראל, הובילה וקידמה חקיקה ושמה במרכז פעילותה את ביטחון המדינה ואת טובת הציבור".

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עוד הוסיפו במפלגה ברכת דרך צלחה בהמשך: "אנו מעריכים את תרומתה הרבה ובטוחים כי ניסיונה, יכולותיה ומחויבותה למדינת ישראל ימשיכו לבוא לידי ביטוי גם בהמשך דרכה. מפלגת ישראל ביתנו תמשיך לעמוד לרשותה ומאחלת לה הצלחה רבה בהמשך".