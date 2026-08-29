אלמוג כהן ( חיים גולדברג/פלאש90 )

חבר הכנסת אלמוג כהן (ליכוד) הגיב הערב (מוצאי שבת) בחריפות לדבריו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שתקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו בטענה כי הקריאה לאיחוד עם הציונות הדתית היא "משחק ציני". כהן, שזכה לאחרונה למקום השמיני בפריימריז של הליכוד, מסר מסר חד משמעי ליו"ר עוצמה יהודית.

"משחק ציני???" פתח כהן את דבריו. "ערב התקציב אתה עמדת להפיל את הממשלה, אם לא אני שהצבעתי בעד בניגוד להנחייתך, אתה היית באופוזיציה במקרה הטוב, או בגולאג במקרה הרע. חדל ירי בנגמ"ש". דבריו של כהן מגיעים על רקע התקפתו של בן גביר על נתניהו בצאת השבת. יו"ר עוצמה יהודית טען כי הקריאות לאיחוד עם הציונות הדתית הן חלק ממשחק פוליטי שמטרתו להוריד את המחיר של משה פייגלין במו"מ מול בצלאל סמוטריץ'. "קוראים לי איתמר בן גביר, לא בני גנץ", כתב בן גביר בלעג לראש הממשלה. כהן המשיך בהודעתו והזהיר את בן גביר מפני התוצאות האפשריות של סירובו להתאחד עם הציונות הדתית: "אתה לא לבד במערכה, אם לא תסתכל על טובת הגוש, נקבל את מנסור בקבינט". בסיום דבריו קרא כהן לבן גביר: "הגיעה העת לאחריות, איתמר".

נתניהו ובן גביר ( (אוליבר פיטוסי\פלאש90) )

הרקע: מתיחות גוברת בגוש הימין

העימות בין כהן לבן גביר מתרחש על רקע מתיחות גוברת בין מפלגות הימין לקראת הבחירות. ראש הממשלה נתניהו הזמין את בן גביר ואת סמוטריץ' לפגישות נפרדות ביום ראשון הקרוב, בניסיון לקדם איחוד בין המפלגות. "אסור לבזבז אף קול, חייבים להתאחד כדי להציל את גוש הימין", מסר נתניהו.

אולם בעוצמה יהודית דחו את היוזמה באופן חד משמעי. במפלגה הבהירו כי ההחלטה שלא לרוץ עם הציונות הדתית היא "סופית ומוחלטת ולא תשתנה בשום מצב". עוד נמסר כי לא יתקיימו מגעים, פגישות או שיחות בנושא, לא באופן ישיר ולא באופן עקיף.

במקביל, בליכוד החלו להטיל על בן גביר את האחריות לאפשרות שהימין יפסיד בבחירות. "בהחלטתו לשרוף עשרות אלפי קולות מימין ולא להתאחד עם סמוטריץ', בן גביר החליט להמליך היום ממשלת שמאל", נטען במפלגה.

אלמוג כהן, שהצטרף למרוץ הפריימריז רק כשבוע לפני ההצבעה והצליח להגיע למקום השמיני ברשימה הארצית, הפך לאחד הקולות הבולטים בליכוד. בתגובתו לתוצאות הפריימריז הודה כהן לראש הממשלה נתניהו על התמיכה, וסימן את המשימה הפוליטית הבאה שלו.

יצוין כי על פי דיווחים שפורסמו השבוע, נתניהו ובן גביר נפגשו בשבוע שעבר, ובמהלך השיחה שניהם הסכימו כי סמוטריץ' מהווה "נזק אלקטורלי של ממש". עם זאת, נתניהו התנגד להצעת בן גביר לשריין את סמוטריץ' בליכוד, בטענה שמדובר בפגיעה פוטנציאלית גם במפלגתו.