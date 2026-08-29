תקופת אי-הוודאות הגיעה לסיומה: גל גדות אישרה בראיון חדש כי נכון לעכשיו לא מתקיים משא ומתן על חזרתה לדמותה של וונדר וומן או לתפקיד אחר ביקום הקולנועי של DC. בכך הובהר סופית מעמדה של הכוכבת הישראלית בזיכיון אותו מובילים כיום ג'יימס גאן ופיטר ספרן.

בריאיון שפורסם בסוף השבוע לאתר ScreenRant, שהתקיים לרגל צאת סרטה החדש "The Runner", ציינה גדות כי לא קיימה שיחות ספציפיות עם גאן או עם אולפני DC לגבי גילום מחודש של גיבורת-העל. השיחות המשמעותיות האחרונות שנערכו, לדבריה, היו בנוגע לפיתוח הסרט השלישי בסדרה - פרויקט שכידוע בוטל בסופו של דבר. מאז, מסרה, לא שמעה דבר מהאולפנים.

"אני מאחלת למי שתגלם אותה שתיהנה"

גדות התייחסה גם להעברת התפקיד לשחקנית אחרת, ואמרה: "זו דמות מדהימה שחשובה לרבים כל כך. אני מאחלת למי שתגלם אותה שתיהנה מהמסע הזה. אני אסירת תודה על ההזדמנות שניתנה לי לחגוג את הדמות הזו ואת מה שהיא מייצגת".

דבריה של גדות מסמנים סוף פרק משמעותי בקריירה שלה. הכוכבת הישראלית גילמה את וונדר וומן בשלושה סרטים: "Batman v Superman: Dawn of Justice" (2016), "Wonder Woman" (2017) ו-"Wonder Woman 1984" (2020), והפכה לאחת השחקניות הכי מזוהות עם דמות גיבורת-על בהיסטוריה של הקולנוע.

בראיון נוסף ל-Entertaianment Tonight הודתה גל גדות שנפצעה ברגליה במהלך הצילומים לסרט "The Runner". בראיון אמר גדות: "הגוף שלי כאילו אמר לי 'מספיק כבר' ושברתי את הרגל, אבל זה חלק מהתהליך. אבל אני בסדר ונועלת עכשיו עקבים אז הכל טוב".