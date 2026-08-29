לפיד וליברמן ( אורן בן חקון/פלאש90 )

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, וראש האופוזיציה, ח"כ יאיר לפיד, קיימו פגישת תיאום בנוקדים. על פי הודעת מפלגת ביחד, השניים הסכימו להתמקד במספר סוגיות מהותיות העומדות על סדר היום הציבורי.

בהודעה שפורסמה צוין כי הפגישה התמקדה בארבעה נושאים מרכזיים: האחריות לטבח שבעה באוקטובר, יוקר המחיה, אובדן המשילות והפגיעה הקשה במעמדה הבינלאומי של ישראל. מדובר בנושאים שעומדים במרכז המחלוקת הציבורית בחודשים האחרונים. הפגישה מתקיימת על רקע סקרים שמציגים תמונה מורכבת עבור מפלגת ביחד שנחלשת למספר דו ספרתי נמוך של מנדטים. גם ישראל ביתנו לא מצליחה לאסוף את המנדטים מהימין ונמצאת ב-10 מנדטים ומטה בסקרים. ליברמן, שהבהיר בימים האחרונים קווים אדומים ברורים בנוגע להרכב ממשלה עתידית, הצהיר בראיון ל-i24NEWS כי לא יאפשר הקמת ממשלה הנשענת על מפלגת רע"מ. "הבהרתי, לא יכול להיות שום שותף – לא מנסור עבאס, לא בממשלת מיעוט ולא בשום קונסטלציה", אמר.

בנט ולפיד ( חיים גולדברג / פלאש90 )

הפגישה בין ליברמן ללפיד מתרחשת כאשר נותרו שבועיים בלבד עד למועד סגירת הרשימות לכנסת. על פי דיווחים, בסביבתם של נפתלי בנט ויאיר לפיד ישנם גורמים המנסים לבדוק מחדש אפשרות למהלך דרמטי שיכלול גם את הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, אך בשלב זה לא מתנהל משא ומתן רשמי בין הלידרים.

יצוין כי ליברמן התייחס בימים האחרונים גם לטענות שהושמעו כלפי עופר וינטר וקובי אלירז. יו"ר ישראל ביתנו טען כי ראש הממשלה עצמו הוא שפעל נגדם ומנע את קידומם, תוך שהוא מפנה אצבע מאשימה ישירות לנתניהו.

הפגישה בנוקדים מעידה על ניסיונות תיאום בין מפלגות האופוזיציה לקראת הבחירות, כאשר הסקרים מציגים אתגר משמעותי בהשגת רוב פרלמנטרי. השאלה המרכזית שעומדת על הפרק היא האם המחנה יצליח לגבש חזית אחידה מול הממשלה הנוכחית.