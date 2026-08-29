מבוכה בבריטניה: משרד ההגנה הציג מצנח רחיפה ועורר סערה

משרד ההגנה הבריטי (MOD) מצא את עצמו במרכזה של סערה ציבורית וברשתות החברתיות, לאחר שפרסם תמונות המציגות פיתוח צבאי חדש: מצנח רחיפה ממונע שניתן להרכבה בתוך שמונה דקות בלבד ומגיע לטווח של כ-200 מייל ללא צורך במסלול המראה.

התמונות, שנועדו להציג גאווה לאומית וחדשנות טכנולוגית בשיתוף פעולה עם חברת ההזנק הבריטית Blakcro, עוררו תגובות רבות. התיעוד של מצנחי רחיפה בהקשר צבאי והתגאות ביכולותיהם הזכירו לרבים באופן מיידי את שיטת החדירה של מחבלי החמאס ב-7 באוקטובר, והפרסום נתפס כעיוורון מוחלט וחוסר רגישות קשה לטראומה הלאומית.

מבחינת מערכת הביטחון הבריטית, הפרויקט נועד לספק מענה לצרכים מבצעיים מודרניים – כלים זולים, גמישים ומהירים לפריסה, בדומה ללקחים שנלמדו מהלחימה באוקראינה. עם זאת, המקרה ממחיש שוב כיצד טכנולוגיה צבאית אינה פועלת בחלל ריק, וכיצד דימויים הוויזואליים עלולים להציף פצעים פתוחים ולהיתפס כמפגש מקומם בין חדשנות לבין טרור.