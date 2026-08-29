החורף חוזר: ירידה בטמפ', גשם ורוחות. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים ימשיך להתאפיין בחוסר יציבות. תחול ירידה בטמפ' ויירדו גשמים מקומיים.

יום ראשון: מעונן חלקית. עד הצהריים עדיין צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הקלה משמעותית בעומסי החום.

יום שני: מעונן חלקית. בשעות הבוקר יתכן טפטוף לאורך החוף. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.