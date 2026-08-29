בן גביר לועג נתניהו: לא קוראים לי בני גנץ

הבחישה של נתניהו במפלגות הימין. יו"ר עוצמה יהודית, השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר מגיב על הדיווחים לפיהם הלחצים של נתניהו כלפיו הם כחלק ממו"מ להורדת מחיר.

"שבוע טוב אדוני ראש הממשלה", פרסם בן גביר בצאת השבת. "נדהמתי מהדיווחים על כך שסמוטריץ׳ ופייגלין ניהלו בתיווכך מו״מ מתקדם לאיחוד, ורק כדי 'להלחיץ את פייגלין', יצאתם אתה וסמוטריץ׳ בקריאה מבוימת לאחדות איתי, שכל תכליתה להנמיך את דרישות פייגלין.

ואז התחיל בן גביר ללעוג לנתניהו, גם על טקס מציאת האלטלנה בה נמנע מלעמוד לידו פן יצטלמו יחד וגם על הקריאות לאיחוד מפלגות: "ילא להחרים אירועים בהשתתפותי ולהתבייש להצטלם איתי, אבל גם הקריאה הנרגשת לאחדות היא בכלל משחק ציני?! אדוני ראש הממשלה, כדאי להזכיר לך: קוראים לי איתמר בן גביר, לא בני גנץ"