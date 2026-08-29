יאיר נתניהו ( חיים גולדברג/פלאש90 )

פרטים דרמטיים נחשפו היום (שבת) על רקע ניסיון התנקשות איראני בחייו של יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. על פי הנמסר, גורמי מודיעין איראניים הגיעו עד למקום מגוריו במיאמי שבפלורידה, והשב"כ פעל בדחיפות לחלץ אותו לישראל בעקבות איום משמעותי שזוהה לחייו.