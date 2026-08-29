פרטים דרמטיים נחשפו היום (שבת) על רקע ניסיון התנקשות איראני בחייו של יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. על פי הנמסר, גורמי מודיעין איראניים הגיעו עד למקום מגוריו במיאמי שבפלורידה, והשב"כ פעל בדחיפות לחלץ אותו לישראל בעקבות איום משמעותי שזוהה לחייו.
הפרשה מעוררת סערה פוליטית ותקשורתית נרחבת, כאשר גורמים שונים מתייחסים לחומרת האיום ולאופן שבו נחשף הסיפור לציבור. בנוסף, מתעורר ויכוח חריף בנוגע לפרסומים תקשורתיים שעסקו במקום שהותו של יאיר נתניהו במהלך המלחמה.
"הגיעו עד לפתח הבית בכתובת המדוברת"
עורך דינו של יאיר נתניהו, אוריאל חור נזרי, פנה השבוע למפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי בדרישה לפתוח בחקירה פלילית נגד עיתונאי "הארץ" אורי משגב. לטענת נתניהו, פרסומים של משגב בנוגע למקום שהותו במיאמי ולסידורי האבטחה סביבו סייעו לגורמים איראניים לאתר אותו.
במכתב שהועבר למפכ"ל נטען כי "בעקבות הפרסומים הגיעו גורמים שפעלו מטעם המודיעין האיראני עד למקום מגוריו של נתניהו במיאמי וביצעו ניסיון חיסול". עוד נכתב במכתב: "ובהסתמך עליהם באופן בלתי אמצעי הגיעו מחבלים שלוחים מטעם המודיעין האיראני פיזית עד לפתח הבית בכתובת המדוברת במיאמי, וביצעו ניסיון חיסול פתאומי וממוקד נגד יאיר נתניהו".
עורך דינו של נתניהו דורש לבחון חשדות לעבירות חמורות, ובהן סיוע לאויב במלחמה, מסירת מידע לאויב בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, סיכון חיים ופגיעה בפרטיות. עוד התבקשו ראש השב"כ והיועצת המשפטית לממשלה להתערב בנושא ולהביא לפתיחת חקירה.
צריך לחקור.