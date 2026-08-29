סוף שבוע קשה ביותר בכבישי הארץ: 2 בני אדם נהרגו במספר תאונות דרכים קטלניות שהתרחשו ברחבי הארץ. בין ההרוגים: רוכבת טרקטורון שנפגעה בתאונת פגע וברח בעוטף עזה, קשיש בן 93 שנפטר בתאונה בכביש 4 סמוך לצומת רעננה.

בעוטף עזה התרחשה תאונת פגע וברח קשה, בה נהרגה רוכבת טרקטורון לאחר שנפגעה מרכב שנמלט מהזירה. צוותי מד"א שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותה של הרוכבת במקום, לאחר שסבלה מחבלות קשות.

קשיש בן 93 נפטר בתאונה בכביש 4

בתאונה נוספת שהתרחשה בכביש 4 סמוך לצומת רעננה, נהרג גבר בן 93 בתאונה בין שלושה כלי רכב. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מאיר כשהוא במצב קשה עם חבלת ראש, אך מותו נקבע בבית החולים.

בעוטף עזה, חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח סורוקה אישה (עובדת זרה) כבת 40 במצב אנוש עם חבלה רב מערכתית, תוך כדי פעולות החייאה. בבית החולים נקבע מותה.

פרמדיק מד"א גיא אלמייקס וחובש בכיר במד"א דב מרקוביץ, סיפרו: "ראינו את רוכבת הטרקטורון שוכבת לצד הדרך כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה. הענקנו לה טיפול רפואי מתקדם שכלל פעולות החייאה ממושכות ופינינו אותה לבית החולים כשמצבה קריטי, שם נקבע מותה".