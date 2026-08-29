עם צאת השבת חושפים תושבי גבעת תל תלפיות את מה שהם מכנים "עלילת דם" שתוכננה מראש: עשרות פורעים ערבים רעולי פנים מהכפר קוסרה, מלווים בצוותי תקשורת זרים, ביצעו בצהרי השבת מארב יזום בגבעה. הפורעים יידו אבנים לעבר תושבים, הציבו מחסומי אבנים וצמיגים בוערים על צירי הגישה, והכל בליווי מצלמות שתיעדו את התגובה הישראלית.
"שוב ושוב מנצלת התקשורת באופן סדרתי את השבת, ומכפישה את המתיישבים שמנועים מלהגיב", מסרו בגבעה. "כך גם באירוע הזה שכולו פרובוקציה אלימה יזומה של האויב מראשיתה ועד סופה".
על פי התיעודים שמפרסמים התושבים, הפורעים הערבים עלו ממספר כיוונים לגבעה, יידו אבנים ובנו חסמים בניסיון להקשות על הגעת כוחות צה"ל למקום. תושבים שערכו סיור ביטחון שגרתי מחשש לחדירות ואירועי טרור נתקלו בפורעים ודיווחו מיידית למוקד הביטחון ולצה"ל.
כחלק מהפרובוקציה המתוכננת, נכנסו הפורעים לבית נטוש הנמצא בשטח פתוח במעלה ההר, התבצרו בו ויידו ממנו אבנים על היהודים. "מדובר במבנה נטוש שלא הכיל דיירים מעולם", הבהירו התושבים, "אך התקשורת ניסתה למתג את האירוע כ'מצור' נוסף".
משצה"ל בושש להגיע למקום, ביקשו התושבים שהותקפו מתושבים נוספים מהאזור להגיע ולהדוף את ההתקפה. התושבים פינו את חסמי האבנים, הדפו את הפורעים משיפולי הגבעה, ועם הגעת כוחות צה"ל דרך הציר שנפתח מחדש לתנועה עזבו את המקום. שישה פורעים ערבים שהתבצרו בבית ויידו אבנים נעצרו בידי כוחות הביטחון, אולם שוחררו כעבור כשעה.
בגבעה תקפו את התנהלות דובר צה"ל: "לצערנו דובר צה"ל קנה את ה'פאליווד' של האויב בהודעה שהוציא, וכינה את הפורעים 'יושבי הבית' - בשעה שמדובר במבנה נטוש". התושבים הוסיפו כי "לקמפיין שמתנהל מזה שבועות על ראשה של הגבעה ששומרת על ההר האסטרטגי והשני בגובהו בשומרון מטרה אחת: להעביר את השליטה בו לידי הרשות הפלסטינית".
תגבור כוחות והערכות מצב
בעקבות האירועים, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הורה על תגבור הכוחות בגזרת קוסרה באמצעות גדוד חי"ר נוסף. הגדוד, המצוי בימים אלה בריענון, יוקפץ לגזרה במטרה לחזק את השליטה המבצעית ולמנוע את המשך האירועים החמורים באזור.
בצה"ל הסבירו כי המהלך נועד "לחזק את הסדר והשליטה המבצעית במרחב, וכן למנוע את המשך האירועים החמורים". בנוסף, כוחות נוספים הועמדו בכוננות ויוכלו להיכנס לפעילות באזור בהתאם להתפתחויות. הפעילות מתבצעת במאמץ רב-ארגוני עם משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי.
במקביל, צה"ל החל בפינוי אוהלים נוספים שהקימו מתיישבים באזור הכפר קוסרה, בעקבות התרחבותו של מאחז תל תלפיות מעבר לשטח שבו הוקם במקור. בשנתיים האחרונות פינו כוחות הביטחון את המאחז מספר פעמים, אך לאחר כל פינוי חזרו המתיישבים למקום והקימו אותו מחדש.
קוסרה נמצא בשטח B איזו כתבה הפוכה, למדתם לשקרן מהשקרן בן שקרן, ומסמוטריץ ששיקר על שהייתו בישיבה כשלמד להיות עורך דין. לא לשכוח ששני הליתים אחראים לא רק לא פוגרומים בשטחים אלא גם ל 7.10.האסון הכי גדול לעם היהודי לאחר השואה