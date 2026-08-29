הצמיג השרוף בקוסרה ( ללא )

עם צאת השבת חושפים תושבי גבעת תל תלפיות את מה שהם מכנים "עלילת דם" שתוכננה מראש: עשרות פורעים ערבים רעולי פנים מהכפר קוסרה, מלווים בצוותי תקשורת זרים, ביצעו בצהרי השבת מארב יזום בגבעה. הפורעים יידו אבנים לעבר תושבים, הציבו מחסומי אבנים וצמיגים בוערים על צירי הגישה, והכל בליווי מצלמות שתיעדו את התגובה הישראלית.

"שוב ושוב מנצלת התקשורת באופן סדרתי את השבת, ומכפישה את המתיישבים שמנועים מלהגיב", מסרו בגבעה. "כך גם באירוע הזה שכולו פרובוקציה אלימה יזומה של האויב מראשיתה ועד סופה".