ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא המדינה יצחק הרצוג גינו היום (שבת) בחריפות את ההתפרעויות שהתרחשו בכפרים הפלסטיניים קוסרה וג'אלוד שבשומרון. במהלך האירועים פרצו ישראלים לבית בכפר קוסרה בזמן שהדיירים התבצרו בתוכו, ויידו אבנים לעבר המבנה. כמה פלסטינים נפצעו בעקבות ההתפרעויות.

נתניהו כינה את המעורבים בהתפרעויות "קומץ פורעים שמפירים את החוק", והדגיש כי מדובר באלימות נפשעת הפוגעת במעמד ישראל בעולם. לדבריו, כוחות הביטחון החרימו שלושה כלי רכב וסיימו את האירוע בתוך זמן קצר. ראש הממשלה קרא לגורמי האכיפה לעצור את הפורעים ולמצות עימם את הדין.

סוכנות הידיעות AP פרסמה תיעודים של המתנחלים בתוך הבית בקוסרה, שהעלו את חומרת האירוע לכותרות הבינלאומיות. התיעוד מציג את הפורעים בתוך המבנה בזמן שהדיירים הפלסטינים מתבצרים בחדרים הפנימיים.

הרצוג: "חציית קו אדום"

נשיא המדינה יצחק הרצוג הצטרף לגינוי החריף והגדיר את ההתפרעויות כ"חציית קו אדום של פורעי חוק הפועלים בניגוד גמור לחוקיה ולערכיה של מדינת ישראל". הרצוג קרא לממשלה, לגופי הביטחון ולמערכות המשפט והאכיפה לפעול בנחישות ובתיאום כדי לעקור את התופעה מהשורש.