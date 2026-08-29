מפירי סדר חרדים החלו במהלך הערב (מוצאי שבת) לשבש את התנועה בכניסה לירושלים, כשהם חסמו כלי רכבו כמה אוטובוסים שעשו את דרכם לעיר. כוחות המשטרה נמצאים בדרכם למקום כדי להשיב את התנועה לסדרה ולפזר את מפירי הסדר.

על פי הנמסר, המשטרה פועלת להפנות את התנועה בכניסה לעיר לצירים חלופיים, במטרה למזער את הפגיעה בנהגים ובתושבי הבירה. האירוע מתרחש על רקע גל הפגנות ומחאות שמתקיימות בימים האחרונים ברחבי הארץ נגד חוק הגיוס.

רקע: גל הפגנות נגד חוק הגיוס

האירוע בכניסה לירושלים מצטרף לסדרת אירועים דומים שהתרחשו בימים האחרונים ברחבי הארץ. בשבוע שעבר נרשמו שיבושי תנועה קשים בצירים המרכזיים של מדינת ישראל, כאשר עומסי תנועה כבדים נרשמו בכביש 1 ובכביש 6.

במשטרה הבהירו אז כי מדובר בפגיעה ישירה בנהגים, הנובעת מהתנהלות שאינה תואמת את הסיכומים המוקדמים שנקבעו מול מארגני המחאה. בחלק מהמוקדים נצפו מפגינים שירדו מכלי הרכב שלהם והחלו לנוע ברגל על נתיבי הנסיעה המהירים, במה שהוגדר כסיכון חיים ממשי.