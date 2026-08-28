נקבע מותו של הילד בן ה-7 שטבע באגם בתל אביב 

זירת האירוע בתל אביב ( תיעוד מבצעי מד"א )

אסון כבד: ילד בן 7 טבע היום (שישי) באגם בפארק בדרום תל אביב, ונמשה מהמים כשהוא מחוסר הכרה. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פינו אותו לבית החולים איכילוב תוך כדי פעולות החייאה, כשהוא במצב אנוש. מספר שעות לאחר מכן, בבית החולים עדכנו כי הצוות נאלץ לקבוע את מותו.

פראמדיק מד"א שמחה סימנדוייב, חובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א אוראל טולידאנו, וחובש מד"א גאורגי אבטיסיאן סיפרו כי "קיבלנו דיווח על ילד שנעדר באגם מים. הגענו למקום בכוחות גדולים של אמבולנסים, אופנועי ורכבי תגובה מידית. במהלך החיפושים הוציאו אלינו את הילד כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה".

"מיד התחלנו בביצוע פעולות החייאה שכללו עיסויים, הנשמות ומתן תרופות" הוסיפו. "העלנו אותו לניידת טיפול נמרץ של מד"א ופינינו אותו לחדר הטראומה כשמצבו אנוש". כאמור, מותו של הילד נקבע בהמשך בבית החולים.