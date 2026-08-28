מה הוא רוצה? טראמפ רומז לתקיפה בציוץ תמוה

מסרים סותרים מארה"ב: אחרי יומיים שבהם דווח כי ארה"ב לא מתכננת לחדש את התקיפות נגד איראן, הנשיא דונלד טראמפ עורר היום (שישי) תהיות רבות בנוגע לכוונותיו בכל הקשור למלחמה נגד טהרן.

בציוץ שפרסם ברשת Truth Social טראמפ שיתף מחדש תמונה שנוצרה באמצעות בינה מלאכותית, שהציגה אותו לבוש בחליפה ומשקפי שמש, ומחזיק רובה. מאחוריו נראו פיצוצים עזים ברחבי איראן. בראש התמונה נכתב באנגלית: "לא עוד מר בחור נחמד", עם אימוג'י של דגל ארה"ב.

זו הפעם השנייה שבה טראמפ מפרסם את התמונה הזו ברשת. הפרסום המקורי היה ב-29 באפריל - שבועות ספורים אחרי תחילת הפסקת האש, לפני החתימה על מזכר ההבנות וכשהדרישות של איראן להסכם היו קיצוניות במיוחד. "איראן לא מסוגלת להתעשת. הם לא יודעים איך לחתום על הסכם בלי גרעין" כתב טראמפ אז. "כדאי שהם יתחילו להיות חכמים!".