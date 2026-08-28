צה"ל חיסל שני מפקדים מחמאס והג'יהאד האיסלאמי בעזה

רצף החיסולים נמשך: דובר צה"ל אישר היום (שישי) כי כוחות צה"ל חיסלו אמש שני מחבלים, אשר היו מפקדים בארגוני הטרור בעזה. אחד המחוסלים היה מפקד חמאס, והשני היה מפקד הג'יהאד האיסלאמי.

לפי הודעת צה"ל, המחבל אברהים נביל אברהים בס חוסל בתקיפה במרחב שאטי. בס היה מפקד בזרוע הצבאית של חמאס, אשר פשט לשטח מדינת ישראל בטבח ה-7 באוקטובר.

בתקיפה נוספת במרחב צברה אתמול, צה"ל חיסל את המחבל חמדי אחמד חאמד כחיל, מפקד מחלקת תצפיות בג'יהאד האיסלאמי.

"לאורך המלחמה ובעת האחרונה, קידמו המחבלים מתווי טרור נגד כוחות צה”ל ואזרחי מדינת ישראל וניסו לשקם את יכולות ארגוני הטרור, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. התקיפות בוצעו במטרה להסיר את האיום" נמסר. "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".