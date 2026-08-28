בישראל מברכים: מדינה אירופית מפסיקה את התמיכה באונר"א

ממשלת פינלנד הודיעה היום (שישי) כי החליטה להפסיק את התמיכה הכלכלית בארגון אונר"א, זאת לאחר שהשר לסחר חוץ של פינלנד, וילה טאביו, הורה שלא להאריך את הסכם הסיוע שמסתיים בימים אלה ולהעביר את הכספים "דרך ערוצים אחרים".

"הסכם התמיכה של פינלנד עם אונר"א מסתיים, והמימון לאזורים הפלסטיניים יימשך דרך ערוצים אחרים" אמר טאביו. "ההסכם הרב שנתי בין פינלנד לאונר"א נחתם בתקופת הממשלה הקודמת, ואני החלטתי שלא להאריך אותו. רמת המימון אינה יורדת, אלא ניתנת דרך ערוצים אחרים, כגון תוכנית המזון העולמית (WFP)".

בישראל בירכו על המהלך, כשמשרד החוץ פרסם ציוץ באנגלית בו נכתב כי "ישראל מברכת על החלטת פינלנד להפסיק את המימון הרב-שנתי שלה לאונר"א. טוב לראות שיש יותר מדינות שמכירות באמת הבלתי ניתנת להכחשה, זאת לאור הראיות החותכות למעורבותם של עובדי אונר"א בטבח ה-7 באוקטובר והקשרים הבלתי נפרדים של אונר"א לחמאס".

"אונר"א הוא מוקד לטרור" הבהירו בסיכום ההודעה הישראלית. "הוא חלק מהבעיה, לא חלק מהפתרון".