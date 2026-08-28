יובנטוס מחכה: הגרלת הענק של הפועל באר שבע באירופה

אחרי האכזבה במוקדמות ליגת האלופות וההדחה מול סבאח, הפועל באר שבע גילתה היום (שישי) מי יהיו שמונה היריבות שלה בשלב הליגה של הליגה האירופית. ההגרלה זימנה לאלופה הישראלית כמה מהשמות הגדולים ביבשת, ובראשם יובנטוס.

באר שבע תפגוש את יובנטוס במשחק בית, שיהיה אחד מרגעי השיא של הקמפיין האירופי שלה. משחקי הבית של הקבוצה ייערכו בבוקרשט, כך שהמפגש המסקרן מול ענקית הכדורגל האיטלקית לא יתקיים בישראל.

מלבד יובנטוס, באר שבע תארח גם את דינמו זאגרב, סלטה ויגו ואופי כרתים. ארבעת משחקי החוץ שלה יהיו נגד אלקמאר, אוניון סן ז'ילואז', בורנמות' ובשיקטאש.

רשימת היריבות המלאה:

יובנטוס, בית

אלקמאר, חוץ

אוניון סן ז'ילואז', חוץ

דינמו זאגרב, בית

בורנמות', חוץ

סלטה ויגו, בית

בשיקטאש, חוץ

אופי כרתים, בית

לפי השיטה החדשה של המפעל, אין חלוקה לבתים. כל קבוצה מתמודדת מול שמונה יריבות שונות, שתיים מכל אחד מארבעת הדרגים. לכל קבוצה נקבעים ארבעה משחקי בית וארבעה משחקי חוץ, כאשר לא ניתן לשחק פעמיים בבית או פעמיים בחוץ מול קבוצות מאותו הדרג.

משחקי המחזור הראשון בשלב הליגה ייערכו ב-16 וב-17 בספטמבר. המחזור השמיני והאחרון יתקיים ב-28 בינואר 2027, ולאחריו ייקבע אילו קבוצות ימשיכו לשלבים הבאים של המפעל.

הגמר ייערך ב-26 במאי 2027 בפרנקפורט. עד אז, הפועל באר שבע תנסה להשאיר מאחור את ההדחה מליגת האלופות ולהפוך את המעבר לליגה האירופית למסע משמעותי מול כמה מהקבוצות הבכירות באירופה.