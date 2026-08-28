מרים חפצים ונוסע על גלגיליות: הברווז הרובוטי שכובש את הרשת

הברווז הרובוטי ( צילום: Hugging Face )

חברת הבינה המלאכותית Hugging Face הכריזה על Microduck, רובוט דו־רגלי קטן בצורת ברווז, שאמור להביא את עולמות הרובוטיקה הפיזית ולמידת החיזוק אל שולחן העבודה - או אל רצפת הסלון. מחירו של הרובוט עומד על 399 דולר, והחברה פתחה הזמנות מוקדמות לקראת תחילת אספקות המתוכננת לפני חג המולד של 2026.

Microduck מתנשא לגובה של כ־25 סנטימטרים ושוקל כ־1.8 פאונד, כ־820 גרם. למרות ממדיו הקטנים והמראה הצעצועי שלו, מדובר בפלטפורמה רובוטית הכוללת 15 מנועים, מצלמה, חיישן LiDAR למדידת מרחקים ומיפוי הסביבה, שתי יחידות מדידת תנועה (IMU), מיקרופון ורמקול. לפי Hugging Face, הרובוט מגיע עם שבע יכולות מוכנות מראש. בין היתר, הוא מסוגל להתהלך בתנועת ברווז, להרים חפצים באמצעות מקורו במשקל של עד 800 גרם, להתאושש מנפילה, לבעוט בכדור ולנסוע על גלגיליות מתחברות. ניתן לשלוט בו באמצעות בקר משחק המצורף למארז, או להפעיל מצב שבו הוא עוקב אחר נקודת לייזר. לא רק צעצוע: פלטפורמה ללמידת חיזוק החברה מדגישה כי היכולות הראשוניות אינן אמורות להיות גבול היכולת של Microduck, אלא נקודת פתיחה. הרובוט נבנה כפלטפורמה פתוחה, המאפשרת למשתמשים ולמפתחים לאמן אותו לבצע משימות חדשות באמצעות למידת חיזוק - שיטת אימון שבה מערכת לומדת דרך ניסוי, טעות ותגמול. מערך התוכנה של Microduck זמין בקוד פתוח וכולל רכיבים לשליטה ברובוט, סימולציה, אימון מודלים, למידת חיזוק והעברת התנהגויות מסביבה מדומה אל הרובוט הפיזי. התהליך הזה, המכונה Sim-to-Real, מאפשר למפתחים לבדוק התנהגויות רבות בעולם וירטואלי לפני שהם מפעילים אותן על החומרה עצמה. לאחר מכן ניתן לבצע התאמות, לאמן מחדש ולהעביר גרסה משופרת לרובוט. בחברה הסבירו כי ההתנהגויות שמגיעות עם Microduck "אינן נועדו להגדיר את מה שהרובוט יכול לעשות לנצח", אלא לשמש בסיס לעבודה קהילתית ולפיתוחים עתידיים.

הברווז הרובוטי ( צילום: Hugging Face )

חומרה קטנה, שאיפות גדולות

בלב הרובוט נמצא מעבד Rockchip RK3566, לצד 1GB זיכרון RAM ו־32GB אחסון. הסוללה, בקיבולת של 2,600mAh, אמורה לספק עד כשעה של פעילות. בעת ההפעלה הראשונה כל יחידה מייצרת זהות קולית ייחודית משלה - רצף צלילים שהוגדר על ידי Pollen Robotics כ"צלילים מוזרים קטנים, קרובים יותר ליצור קטן מאשר לעוזר דיגיטלי".

Microduck יימכר בארבעה צבעים: קרם, גרפיט, לבנדר ותכלת. בשלב הראשון, המשלוחים מוגבלים לארצות הברית ולאירופה.

המהלך ממשיך את כניסתה של Hugging Face לתחום הרובוטיקה לאחר רכישת חברת Pollen Robotics הצרפתית באפריל 2025. Pollen, שפיתחה את סדרת רובוטי Reachy, עומדת גם מאחורי Reachy Mini - רובוט שולחני קטן שהושק קודם לכן ונועד לשמש פלטפורמת ניסוי נגישה יותר.

הברווז הרובוטי ( צילום: Hugging Face )

המטרה: להנגיש "בינה מלאכותית פיזית"

בשנים האחרונות Hugging Face הפכה לאחת הפלטפורמות המזוהות ביותר עם קוד פתוח בתחום הבינה המלאכותית, באמצעות מאגרי מודלים, כלים וקהילות פיתוח. Microduck מסמן ניסיון להרחיב את הגישה הזאת גם לעולם שבו מודלי AI אינם מסתפקים בניתוח טקסט, תמונות או קול - אלא מפעילים חיישנים, מנועים וגוף פיזי.

מנכ"ל החברה, קלמנט דלנג, תיאר את Microduck כרובוט קוד פתוח שאפשר "ללמד טריקים חדשים באמצעות למידת חיזוק", והציג אותו כחלק ממאמץ רחב יותר לדמוקרטיזציה של בינה מלאכותית פיזית ומודלי עולם.

אם הפרויקט אכן יצליח למשוך קהילה פעילה של מפתחים, מוסדות חינוך וחובבי רובוטיקה, מחירו הנמוך יחסית עשוי להפוך אותו לכלי ניסוי מסקרן: לא רק רובוט חמוד שמסתובב בבית, אלא מערכת שניתן לשנות, לאמן וללמד לבצע משימות שלא תוכננו עבורה מראש.