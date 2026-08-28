מכין את ההפסד: במקום לקחת אחריות - נתניהו מאשים את בן גביר

נתניהו ( צילום: גילי יערי/פלאש90 )

למרות הסקרים החיוביים שפורסמו בערוץ 14, ובהם המחנה הלאומי מנצח בבחירות, בליכוד בראשות בנימין נתניהו כבר מפנים אצבע מאשימה לעבר יו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר. עוד לפני שהבחירות התקיימו, ולאחר שניסיון האיחוד שקידם נתניהו נכשל, מפלגת השלטון מיהרה לסמן את בן גביר כאחראי האפשרי להפסד ולהאשים אותו כי סירובו לרוץ עם בצלאל סמוטריץ' יוביל להקמת ממשלת שמאל.

בן גביר מגיב לנתניהו ( ללא )

ראש הממשלה בנימין נתניהו הזמין את בן גביר ואת סמוטריץ' לפגישות נפרדות וקרא להם להתאחד כדי למנוע אובדן קולות בגוש הימין. בעוצמה יהודית דחו את היוזמה והבהירו כי ההחלטה שלא לרוץ עם הציונות הדתית היא "סופית ומוחלטת ולא תשתנה בשום מצב". בתגובה, בליכוד הטילו על בן גביר את האחריות לאפשרות שהימין יפסיד בבחירות. "בהחלטתו לשרוף עשרות אלפי קולות מימין ולא להתאחד עם סמוטריץ', בן גביר החליט להמליך היום ממשלת שמאל של גדי איזנקוט, ליברמן, יאיר גולן והמפלגות הערביות", אמרו במפלגה. המתקפה מגיעה אף שעל פי הסקרים שפורסמו בערוץ 14, המחנה הלאומי משיג את הרוב הדרוש לניצחון. למרות זאת, בליכוד הזהירו כי התמודדות נפרדת של בן גביר וסמוטריץ' עלולה להביא לאובדן קולות ולהקמת ממשלה אחרת.

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בליכוד עברו גם לפנייה אישית כלפי יו"ר עוצמה יהודית. "ממשלה של איזנקוט-ליברמן-יאיר גולן והמפלגות הערביות תפנה את הבית שלך, איתמר", אמרו במפלגה. עוד טענו כי ממשלה כזאת תקים מדינה פלסטינית, תחליש את צה"ל, תסגור את ערוץ 14 ותהרוס את הישגי הממשלה הנוכחית.

בן גביר, מצדו, לא הסתפק בסירוב להצעת נתניהו והציג שתי חלופות למניעת אובדן קולות בימין. האפשרות הראשונה היא איחוד בין כלל המפלגות הקטנות, והאפשרות השנייה היא שימוש בשריונים שקיבל נתניהו בליכוד לצורך שילובו של סמוטריץ' ברשימה.

בעוצמה יהודית הבהירו כי הם תומכים במהלך שיבטיח את מעבר אחוז החסימה, אך לא באמצעות איחוד עם הציונות הדתית. בליכוד, מנגד, קראו לבן גביר "להתגבר על האגו האישי", לגלות אחריות ולהיענות לדרישת נתניהו לאיחוד.