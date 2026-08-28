סמוטריץ ופייגלין במגעים מתקדמים לריצה בבלוק טכני

במקביל לכישלון היוזמה של ראש הממשלה בנימין נתניהו לאחד בין עוצמה יהודית של איתמר בן גביר לציונות הדתית, מתנהל היום (שישי) משא ומתן אחר לחלוטין בגוש הימין כך פרסם לראשונה עמית סגל.

יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' מנהל מגעים מתקדמים עם יו"ר מפלגת זהות, משה פייגלין, לקראת ריצה משותפת בבחירות הקרובות במסגרת בלוק טכני.

על פי הפרטים שנמצאים במשא ומתן, פייגלין צפוי לקבל את המקום השני ברשימה המשותפת, מקום המוגדר כריאלי. בנוסף, במסגרת המגעים נידונה האפשרות שזהות תקבל גם את המקומות השמיני והעשירי, אך סוגיה זו טרם הוכרעה סופית בין הצדדים.

מפלגת זהות בראשות פייגלין התמודדה בבחירות בשנת 2019. למרות סקרים מחמיאים שקיבלה במהלך מערכת הבחירות, היא נחלשה ברגע האחרון, קיבלה כשלושה אחוזים מהקולות ולא עברה את אחוז החסימה.

לפי הסקרים הנוכחיים, זהות נהנית מתמיכה של כאחוז מהקולות. נתון זה עומד בבסיס הדרישה למקום השני עבור פייגלין במסגרת הרשימה המשותפת.

מטרת המגעים בין סמוטריץ' לפייגלין היא לחזק את הרשימה ולהבטיח את מעבר אחוז החסימה. זאת על רקע הצטרפותו של עופר וינטר למרוץ הפוליטי, שבעקבותיה נחלשת הציונות הדתית וברוב הסקרים אינה עוברת את אחוז החסימה.

ראש הממשלה לא היה שותף בסוד המגעים בין הצדדים בשלב הראשון. עם זאת, נתניהו כבר שמע על המשא ומתן והוא תומך עקרונית באפשרות של איחוד בין הציונות הדתית לזהות.

המגעים מתקיימים במקביל לסירובה של עוצמה יהודית להתמודד ברשימה משותפת עם הציונות הדתית. במפלגתו של בן גביר הבהירו כי ההחלטה שלא להתאחד עם סמוטריץ' היא סופית ומוחלטת, וכי לא יתקיימו בנושא פגישות או שיחות.

סמוטריץ' ופייגלין סירבו להתייחס באופן נקודתי לפרטי המשא ומתן ולחלוקת המקומות המסתמנת. עם זאת, השניים אישרו כי מתקיים משא ומתן בנוגע לאיחודים לקראת הבחירות.