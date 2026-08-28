דרמה ביצהר: הרכב עלה באש, הלהבות התקרבו לבית ספר

הרכב השרוף ( צילום: דוברות כבאות והצלה לישראל )

שריפה פרצה היום (שישי) ביישוב יצהר בעקבות תאונת דרכים, לאחר שהרכב שהיה מעורב בתאונה עלה באש. הנוסעים הצליחו להימלט ממנו בזמן, בעוד הלהבות החלו להתפשט לעבר בית ספר סמוך ושכונת מגורים.

לוחמי אש מתחנה אזורית שומרון הוזעקו למקום, יחד עם מתנדבים, והחלו לפעול במהירות כדי לבלום את התפשטות השריפה. הצוותים נדרשו להתמודד עם מספר חזיתות אש במקביל, בשל התקדמות הלהבות מכיוון הרכב לעבר המבנים הסמוכים.

בכבאות והצלה לישראל, מחוז יהודה ושומרון, מסרו כי האירוע החל כתוצאה מתאונת דרכים. בעקבות התאונה הרכב עלה באש, אך הנוסעים שהיו בתוכו הצליחו לצאת ממנו לפני שהאש התפשטה.

בשל מיקומה של השריפה, סמוך לבית ספר ולשכונת מגורים, התמקדו לוחמי האש לא רק בכיבוי הרכב הבוער אלא גם בהגנה על המבנים שנמצאו בסביבתו. הצוותים התפרסו במספר מוקדים ופעלו לעצירת הלהבות בטרם יגיעו אל בתי המגורים ואל מבנה בית הספר.

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לאחר פעולות הכיבוי הצליחו לוחמי האש והמתנדבים להשיג שליטה על השריפה. בכבאות הדגישו כי פעילות הצוותים מנעה את המשך התפשטות האש לעבר בית הספר והשכונה הסמוכה.

בהודעת הכבאות לא נמסרו פרטים נוספים על נסיבות התאונה או על מצבם של נוסעי הרכב לאחר שהצליחו להימלט ממנו. כמו כן, לא נמסר היקף הנזק שנגרם לרכב בעקבות השריפה.

האירוע הסתיים לאחר שהצוותים השיגו שליטה במקום ובלמו את כלל חזיתות האש שהתפתחו בעקבות התאונה.