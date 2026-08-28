אחרי הדיווח על שריון בליכוד: אשתו של אלי אוחנה מגיבה 

אחרי גל השמועות סביב האפשרות שאלי אוחנה יצטרף לחיים הפוליטיים, אשתו עדי אוחנה התייחסה היום (שישי) לדיווח והבהירה כי לפחות מבחינתה, כדורגלן העבר אינו מתכוון להתמודד בבחירות הקרובות.

הדברים מגיעים לאחר שהפרשן הפוליטי עמית סגל דיווח כי ראש הממשלה בנימין נתניהו שוקל לשריין את אוחנה ברשימת הליכוד לקראת הבחירות הבאות לכנסת.

בעקבות הפרסום, עדי אוחנה פתחה סשן שאלות ותשובות בחשבון האינסטגרם שלה. אחת השאלות שהופנו אליה עסקה ישירות בעתידו האפשרי של בעלה: "אלי רץ לפוליטיקה?"

אוחנה השיבה: "אלי רץ לפוליטיקה? טוב, שאלת השאלות". לדבריה, מאז פרסום הדיווחים היא נשאלת שוב ושוב האם בעלה מתכוון להתמודד ומתי הוא צפוי להודיע על כך.

"כל אחת שנכנסת לפה מתחילה לשאול אותי 'אלי מתמודד?', 'אלי רץ?', 'מתי הוא מודיע?'", סיפרה עדי אוחנה, שהתייחסה לנשים שמגיעות לקליניקת הקוסמטיקה שלה.

בהמשך השיבה לשאלה בצורה משועשעת אך חד משמעית: "הבן אדם היחיד שאלי צריך להתמודד איתו הוא אני. הוא מתמודד איתי ולא רץ לשום מקום, הוא נשאר במקומו".

אלי אוחנה, כדורגלן העבר המזוהה עם בית"ר ירושלים ומגיש בקשת 12, השתתף לצד אשתו בתוכנית הריאליטי "MKR המטבח המנצח". כעת, בעקבות הדיווח על האפשרות שישוריין בליכוד, השניים מצאו את עצמם במוקד השאלות על עתידו הפוליטי.