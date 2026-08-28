ליברמן מאשים את נתניהו: אתה זה שלא קידמת את עופר וינטר

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, יצא היום (שישי) נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ומקורביו, בעקבות הטענות שהשמיעו לדבריו כלפי עופר וינטר וקובי אלירז.

ליברמן תהה מדוע נתניהו וסביבתו באים בטענות לשניים, כאשר לטענתו ראש הממשלה עצמו הוא שפעל נגדם ומנע את קידומם. "אני לא מבין מה הטענות של נתניהו ומקורביו לעופר וינטר וקובי אלירז", אמר.

את עיקר דבריו הקדיש ליברמן לעופר וינטר. יו"ר ישראל ביתנו טען כי וינטר לא קודם לתפקיד המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, למרות הבטחות והתחייבויות שניתנו בנושא.

"מי שלא קידם את עופר וינטר למזכיר צבאי של ראש הממשלה בניגוד לכל ההבטחות וההתחייבויות היה אותו בנימין נתניהו", הצהיר ליברמן.