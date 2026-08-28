מהפכה בהפועל תל אביב: עופר ינאי לוקח צעד אחורה

עופר ינאי, בעלי הפועל תל אביב ,יזכה באליפות? | ( Oren Ben Hakoon/Flash90 )

מועדון הכדורסל הפועל IBI תל אביב הודיע היום (שישי) על שינוי משמעותי במבנה הבעלות בחברת ינאי ספורט, שמחזיקה ב-81% ממניות חברת אדום ניהול סל. במסגרת המבנה החדש, עופר ינאי יחזיק ב-40% ממניות החברה ושלושת השותפים הנוספים יחזיקו ב-20% כל אחד.

גילי רענן, מיקי מלכה ואלן הווארד יגדילו את אחזקותיהם ל-20% כל אחד. במועדון הסבירו כי המהלך ילווה גם בהעמקת מעורבותם בניהול ובקבלת ההחלטות, כך שהבעלות תתבסס על שותפות רחבה יותר. לצד השינוי בבעלות, גם הניהול השוטף של הפועל תל אביב יעבור לידי יו"ר המועדון סתיו שחם. הוא יפעל מטעם כלל בעלי המניות ובתיאום עמם, בעוד ההחלטות האסטרטגיות המרכזיות יתקבלו במשותף.

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ינאי הסביר כי תפקידו כמנכ"ל נופר אנרגיה אינו מאפשר לו להמשיך במעורבות השוטפת כפי שהיה בעבר: "לכן, כלל בעלי המניות מינו את סתיו שחם ליו״ר המועדון והעניקו לו את המנדט להוביל את ניהולו. יחד עם בעלי המניות, סתיו יוביל את הפועל תל אביב קדימה וימשיך להצעיד את המועדון לשיאים חדשים".

מבנה הבעלות בחברת אדום ניהול סל עצמה לא ישתנה. חברת ינאי ספורט תמשיך להחזיק ב-81% מהמניות, בעוד עמותת הפועל אוסישקין תל אביב תחזיק ב-19% הנותרים.

במסגרת ההסכמות החדשות התחייבו בעלי המניות להמשיך להשקיע במועדון סכומים משמעותיים, במטרה להבטיח את יציבותו הפיננסית, את המשך התפתחותו המקצועית ואת העמקת הקשר עם הקהילה האדומה.

יו"ר המועדון סתיו שחם אמר: "מבנה הבעלות החדש מייצר להפועל בסיס רחב, חזק ומחויב ומגדיר בצורה ברורה את אופן העבודה קדימה". לדבריו, האחריות שלו תהיה לנהל את המועדון בשם כלל בעלי המניות, לחבר בין השותפים ולוודא שההחלטות מתקבלות מתוך ראייה משותפת של טובת הפועל תל אביב.