מכה קשה: שחקן הפועל ירושלים נפצע ויעדר לתקופה ארוכה

ג'ארד הארפר נפצע היום (שישי) במהלך האימון, ובבדיקה שנערכה לו אובחן קרע ברצועה באגודל. בעקבות הפציעה, השחקן יחל בתהליך החלמה ושיקום שצפוי להימשך בין שלושה לחמישה חודשים.

מדובר בתקופת היעדרות ממושכת עבור הארפר, שלא צפוי לשוב לפרקט בזמן הקרוב. משך השיקום המדויק עדיין אינו ידוע, אך על פי ההערכה שנמסרה, תהליך ההחלמה יימשך לכל הפחות שלושה חודשים ועלול להגיע גם לחמישה חודשים.

הפציעה התרחשה במהלך האימון, ולאחר מכן עבר הארפר בדיקה שבה התברר כי הוא סובל מקרע ברצועה באגודל. כעת הוא יעבור משלב האבחון לתהליך השיקום, שבסיומו יוכל לפעול לקראת חזרה לפעילות ולפרקט.

בהודעה שנמסרה לא פורט מתי בדיוק במהלך האימון נפצע הארפר, ולא נמסרו פרטים נוספים על נסיבות הפציעה או על השלבים הצפויים בתהליך השיקום. עם זאת, ההערכה שנמסרה לגבי משך ההחלמה מבהירה כי הוא צפוי להיעדר במשך מספר חודשים.

הטווח שנקבע לתהליך ההחלמה רחב יחסית, ונע בין שלושה לחמישה חודשים. המשמעות היא שגם בתרחיש הקצר ביותר, הארפר יידרש לעבור תקופת שיקום משמעותית לפני שיוכל לחזור לפרקט.