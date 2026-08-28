עמית סגל על נתניהו: "הוא לא רואה את המציאות"

הפרשן הפוליטי עמית סגל התייחס היום (שישי) לעימות בין ראש הממשלה בנימין נתניהו ליו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר, בעקבות סירובו של בן גביר להיפגש עם נתניהו בנושא ריצה משותפת עם בצלאל סמוטריץ'.

סגל הציג את המהפך שעברו היחסים בין השניים באמצעות השוואה בין מערכת הבחירות של 2022 לבין המצב הנוכחי: "2022, נתניהו מסרב להצטלם עם בן גביר. 2026, בן גביר מסרב להיפגש עם נתניהו".

לדבריו, הסירוב של בן גביר לפגישה מעיד על בעיה רחבה יותר בתוך גוש הימין. סגל מתח ביקורת על ראש הממשלה וכתב: "אם נתניהו לא מבין שיש לו בעיה חריפה בגוש, הוא לא רואה את המציאות".

דבריו של סגל מגיעים לאחר שנתניהו הזמין את בן גביר ואת יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' לפגישות שיתקיימו ביום ראשון. ראש הממשלה קרא לשניים להתאחד לקראת הבחירות ואמר: "אסור לבזבז אף קול, חייבים להתאחד כדי להציל את גוש הימין!"

אלא שבעוצמה יהודית דחו את הקריאה והבהירו כי לא תתקיים ריצה משותפת עם הציונות הדתית. במפלגה מסרו כי ההחלטה "סופית ומוחלטת ולא תשתנה בשום מצב", והוסיפו כי לא יתקיימו מגעים, פגישות או שיחות בנושא, באופן ישיר או עקיף.

בעוצמה יהודית הציעו לנתניהו שתי חלופות: איחוד של כלל המפלגות הקטנות, או שימוש בשריונים שקיבל ראש הממשלה בליכוד לטובת סמוטריץ'. במפלגה טענו כי אלו האפשרויות הנכונות והריאליות למניעת אובדן קולות ולהקמת ממשלת ימין.