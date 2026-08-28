בן גביר דוחה את נתניהו ומציע: אלה החלופות שלך

מפלגת עוצמה יהודית הבהירה היום (שישי) באופן חד משמעי כי לא תתמודד יחד עם מפלגת הציונות הדתית בבחירות הקרובות לכנסת. במפלגה הדגישו כי מדובר בהחלטה שאינה פתוחה עוד לדיון: "החלטה זו הינה סופית ומוחלטת ולא תשתנה בשום מצב".

כאמור, דקות ספורות לפני הודעת עוצמה יהודית, קרא ראש הממשלה נתניהו בפעם השניה לאיתמר בן גביר ולסמוטריץ' להתאחד כשהוא מציע להם להיפגש אצלו ביום ראשון הקרוב. "אני מזמין את השר איתמר בן גביר ואת השר בצלאל סמוטריץ' לפגישות ביום ראשון", מסר נתניהו. ראש הממשלה הסביר את המהלך בצורך למנוע אובדן קולות בגוש: "אסור לבזבז אף קול, חייבים להתאחד כדי להציל את גוש הימין!"

בעוצמה יהודית לא הסתפקו בשלילת האפשרות לריצה משותפת, והודיעו כי גם לא יסכימו לקיים שיחות נוספות בניסיון לשנות את ההחלטה. "בהתאם לכך, לא יתקיימו שום מגעים, פגישות ושיחות בנושא, לא באופן ישיר ולא באופן עקיף", מסרו במפלגה.

לצד סגירת הדלת בפני ריצה משותפת עם הציונות הדתית, בעוצמה יהודית פנו לראש הממשלה בנימין נתניהו והציגו בפניו שתי אפשרויות שלטענתם יכולות למנוע אובדן קולות בגוש הימין.

החלופה הראשונה שמציעה המפלגה היא איחוד בין כלל המפלגות הקטנות. בעוצמה יהודית הגדירו אותן כ"רִסיסי המפלגות הקטנות", וקראו לנתניהו לפעול לחיבור ביניהן לקראת הבחירות.