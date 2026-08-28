נתניהו: ‏אני מזמין את בן גביר וסמוטריץ׳ לפגישות ביום ראשון

ראש הממשלה בנימין נתניהו הזמין היום (שישי) את השר איתמר בן גביר ואת השר בצלאל סמוטריץ' לפגישות שיתקיימו ביום ראשון, בניסיון לקדם איחוד בין עוצמה יהודית לציונות הדתית לקראת הבחירות.

"אני מזמין את השר איתמר בן גביר ואת השר בצלאל סמוטריץ' לפגישות ביום ראשון", מסר נתניהו. ראש הממשלה הסביר את המהלך בצורך למנוע אובדן קולות בגוש: "אסור לבזבז אף קול, חייבים להתאחד כדי להציל את גוש הימין!"

ההזמנה לפגישות מגיעה לאחר שנתניהו פרסם אמש סרטון שבו קרא לבן גביר ולסמוטריץ' להתמודד פעם נוספת במסגרת רשימה משותפת. הדברים נאמרו שבועיים בדיוק לפני סגירת הרשימות לכנסת.

"הם חייבים להתאחד. כל פעם שהלכנו מחוברים, ניצחנו. כשהלכנו מפורדים, הפסדנו", אמר נתניהו בסרטון. הוא הזהיר מפני מצב שבו מפלגות בגוש הימין לא יעברו את אחוז החסימה ויביאו לאובדן קולות.