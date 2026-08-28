נשבעו לדעא"ש ותכננו לפגוע בהר הבית ובבסיס צה"ל

פעילי בידינו עם דגל ישראל בהר הבית ( בידינו )

פרקליטות מחוז חיפה תגיש הבוקר (שישי) כתבי אישום נגד קטין ובגיר תושבי הצפון, שנעצרו בחשד כי נשבעו אמונים לארגון המדינה האסלאמית, דאע"ש, ותכננו לבצע פיגועים נגד כוחות הביטחון בהר הבית ובבסיס צה"ל בצפון.

החקירה נוהלה במשותף בידי היחידה המרכזית של משטרת מחוז צפון ושירות הביטחון הכללי. עם הגשת כתבי האישום תבקש הפרקליטות מבית המשפט המחוזי בחיפה להורות על מעצרם של השניים עד לתום ההליכים נגדם. החשוד הראשון, קטין בן 16 תושב הגליל, נעצר ב-4 באוגוסט 2026 בפעילות משולבת של שב"כ וימ"ר מחוז צפון. על פי ממצאי החקירה, הקטין יצר קשר עם ארגון המדינה האסלאמית ונשבע לו אמונים. במהלך חקירתו התברר כי מלבד שבועת האמונים לדאע"ש, הקטין החל לצפות ולחפש ברשתות תכנים שבהם הוצגו הוראות להכנת חגורות נפץ. עוד עלה בחקירה כי הוא התכוון לבצע פיגוע נגד שוטרים וחיילים יהודים בהר הבית. מספר ימים לאחר מעצרו של הקטין, ובעקבות התקדמות החקירה, נעצר חשוד נוסף: אבראהים כעביה, תושב חיפה בן 19. גם הוא נעצר בחשד שנשבע אמונים לארגון המדינה האסלאמית.

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בחקירתו של כעביה עלה כי הוא תכנן לבצע פיגוע בבסיס צה"ל באזור הצפון. על פי המידע שנמסר, שני החשודים תכננו לפגוע בשתי זירות שונות: הקטין בשוטרים ובחיילים בהר הבית, ואילו החשוד הבגיר בבסיס צבאי בצפון הארץ.

כעת, בתום חקירתם המשותפת של השב"כ והיחידה המרכזית במשטרת מחוז צפון, יעבור ההליך לבית המשפט. פרקליטות מחוז חיפה תגיש נגד הקטין ונגד כעביה כתבי אישום, לצד בקשה להותיר את שניהם במעצר עד לתום ההליכים המשפטיים.