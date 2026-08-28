להביא חיים: ביכורים כמשל לעבודת החסידות

ביכורים בשוק ( נתי שוחט, פלאש 90 )

פרשת "כי תבוא" נפתחת בתיאור מצוות הבאת ביכורים ובחובת האדם המאמין שעבר עסק בעיקר בחקלאות להביא את ראשית פרי אדמתו אל הכהן ולומר בקול ובכוונה פסוקים המכונים "מקרא ביכורים". המצווה מנוסחת כך בפסוק בפרשתנו: "ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר ה' אלוקיך נותן לך ושמת בטנא והלכת אל המקום אשר יבחר ה' אלוקיך לשכן שמו שם". המילה "ראשית" בולטת בפסוק, ומדגישה על פי המפרשים שצריך להביא את המובחרים שבפירות, ולא את הראשונים שבכל הפירות אלא רק משבעת המינים, ובמקום המקדש יש לקרוא את פרשת הביכורים שלפניה מופיע בפסוק צמד המילים "הגדתי היום" ורש"י מפרש: שאינך כפוי טובה. מעיון זה לומדים על חשיבות הכרת הטוב למי שגמלנו כל טוב, ואם זכינו לברכה בפירות צריך להודות למי שאמר והיה העולם.

תקיעת שופר בראשית השנה ( צילום: Mendy Hechtman /Flash90 )

אנרגיה של קודש בפרי

תורת החסידות שייסד הבעש"ט מתארת את ההתלהבות בעבודת השם שמקורה בפרץ אנרגיה נפשית במילה "ראשית". דווקא ברגע של שמחה פרטית אחרי עבודה קשה של כמה שנים בגידולי פירות משובחים, מצווה התורה את האדם המאמין שלא כוחו ועוצם ידו הצמיחו את הפרי אלא ברכת השם בעמלו ומעשה ידיו, להביא את הראשונים בפירות שארץ ישראל השתבחה בהם ולקדש אותם.

בימינו, שבעוונותינו אין עדיין בית מקדש בנוי לתלפיות בירושלים, יש אפשרות להביא את הרגשת הראשית בעבודת השם בתחומים אחרים: בהתחלת היום באנרגיה רוחנית גבוהה עם תפילה בכוונה ובימים אלה גם השכמה בחצות לילה או לפני הנץ החמה לסליחות ושמיעת קול שופר, ועשיית כל מצווה בהתלהבות עצומה כאילו מקיימים אותה בפעם הראשונה.

מהשתיל הזה יצמח יער ( אילוסטרציה AI )

קשר העבר לפירות ההווה

פסוקי "מקרא ביכורים" המופיעים בראשית פרשת "כי-תבוא" מזכירים את ההיסטוריה היהודית מהתהוות עם ישראל ועד הרגע בו עומד היהודי המביא ביכורים בבית המקדש. הסיבה לקשר בין זיכרון העבר והקדש פירות הביכורים כתנאי מחייב להיתר אכילת פירות האדמה החדשים בהווה מלמדת שיעור חשוב לחיים: אסור להנות ממה שיש עכשיו בלי להגיד תודה למי שאפשר את זה בעבר, ולמי שעוזר בסתר כל הזמן.

הרב ד"ר יצחק אלפסי ( צילום: אלי סגל ויקימדיה )

לכל אדם יש חובה לא להיות כפוי טובה, וגם אם בהווה לא זוכרים את תחילת דרכו של העץ, צריך להודות למי שנטע אותו לדורות הבאים ולמי ששמר עליו נטוע וחזק בימים קשים של סערות ומשברים. זו עבודת החסידות האמיתית בחיות ובהתלהבות כל החיים.

הדבר-תורה השבועי מוקדש לעילוי נשמת חוקר החסידות הרב ד"ר יצחק אלפסי ז"ל