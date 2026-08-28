הרב דוד לאו: "כל מי שהיה במפגשים בבארי וברעים שרד"

שלושה שבועות לפני הטבח בשמחת תורה ביקר הרב דוד לאו בקיבוצים בארי ורעים וקיים בהם מפגשים לחיזוק היהדות. בריאיון למגזין "במה החרדי" הוא סיפר כי כל מי שהשתתף באותם מפגשים שרד וכי איש מהם לא נעדר.

"שלושה שבועות לפני הטבח בשמחת תורה הייתי בקיבוצים בארי ורעים לחיזוק היהדות", סיפר הרב לאו בריאיון. בהמשך חשף את הפרט על גורלם של משתתפי המפגשים: "כל מי שהיה במפגשים הללו ברעים ובבארי שרד, איש לא נעדר!"

בדבריו חזר הרב לאו אל הביקורים שקיים בשני הקיבוצים זמן קצר לפני הטבח. לדבריו, הוא הגיע לבארי ולרעים במטרה לחזק את היהדות, ובמסגרת הביקורים נפגש עם תושבים שהשתתפו במפגשים שערך במקום.

החלק המרכזי בדבריו נגע למה שאירע למשתתפי המפגשים כעבור שלושה שבועות. הרב לאו הדגיש כי כל מי שנכח בהם שרד את הטבח, וכי אף אחד מאותם משתתפים לא נעדר.